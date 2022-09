LIVE BAYERN MONACO - BARCELLONA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Bayern Monaco - Barcellona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Barcellona sarà Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Bayern Monaco-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Bayern Monaco ha vinto otto delle 11 gare di Champions League contro il Barcellona (1N, 2P), incluse le ultime quattro di fila. Contro nessuna avversaria conta più successi (otto anche contro il Real Madrid).

Le otto sconfitte del Barcellona in Champions League contro il Bayern Monaco sono il doppio di quelle rimediate contro qualsiasi altra avversaria (quattro anche contro Milan, PSG e Chelsea).

Il Bayern Monaco ha vinto tutte e quattro le partite della fase a gironi di Champions League contro il Barcellona: due volte nel 1998/99 e due nel 2021/22. I blaugrana non hanno mai perso più di due match contro nessun’altra avversaria nella fase a gironi della competizione.

Il Bayern Monaco ha vinto 35 delle ultime 37 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (1N, 1P); uniche due eccezioni in questa striscia la sconfitta 3-2 contro il City nel dicembre 2013 e il pareggio 1-1 con l'Ajax nell’ottobre 2018.

Il Barcellona ha vinto 5-1 contro il Viktoria Plzen nella prima giornata, segnando più gol in questo match rispetto ai nove precedenti di Champions League (quattro totali). I blaugrana hanno effettuato 11 tiri in porta in questa sfida, il numero più alto di tutte le formazioni scese in campo in questo turno, al pari degli avversari di questo confronto (11 anche per il Bayern Monaco).

L'allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha vinto entrambi i suoi precedenti scontri con il Barcellona in Champions League, due successi nel girone nella scorsa stagione. Se dovesse batterlo in questa gara, diventerebbe il primo allenatore a vincere le sue prime tre partite contro il club catalano nella competizione.

Contro il Viktoria Plzen in nella prima giornata, Robert Lewandowski è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta con tre maglie diverse in Champions League (Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona). Lewandowski ha segnato 38 gol in 37 partite di Champions League all'Allianz Arena per il Bayern, uno dei due soli casi di un giocatore che ha disputato più di 15 partite in un determinato stadio con più di un gol in media a partita – l’altro è stato Cristiano Ronaldo al Bernabeu (54 reti in 49 match).

Leroy Sané ha partecipato a 13 gol nelle ultime 10 partite da titolare in Champions League (7 gol, 6 assist) con il Bayern Monaco. Dall'inizio della stagione 2020/21, Sané è infatti primo per reti (10) e passaggi vincenti (6) nel torneo tra chi milita attualmente nel club.

L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare per e contro il Bayern Monaco in Champions League dopo Giovane Élber, Roy Makaay e Lukas Podolski. Questa sarà la sua prima partita all'Allianz Arena da avversario dall'aprile 2014 – successo per 3-0 a favore del Borussia Dortmund.

Thomas Müller ha segnato otto gol in sette presenze in Champions League contro il Barcellona con il Bayern Monaco, tre in più rispetto a qualsiasi altro avversario e tre in più di quelli totalizzati da qualsiasi altro giocatore contro il contro i catalani nella storia della Champions League (Andriy Shevchenko è rimasto a cinque).

Dove vedere Bayern Monaco-Barcellona di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

