LIVE LIVERPOOL - AJAX 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Liverpool - Ajax è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Ajax sarà Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Rui Licínio Tavares e Paulo Soares. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Liverpool-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Liverpool e Ajax si sono affrontate in una precedente edizione di UEFA Champions League, nel 2020/21, con i Reds che hanno vinto entrambe le partite per 1-0, in casa e fuori nella fase a gironi.

L'Ajax potrebbe vincere la sua prima partita contro il Liverpool da dicembre 1966, quando ha trovato il successo per 5-1 in Coppa dei Campioni; tuttavia, la squadra di Amsterdam non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di Champions League contro squadre inglesi (1N, 4P).

Il Liverpool ha perso la prima partita casalinga in sole due delle precedenti 46 stagioni nelle maggiori competizioni europee (35V, 9N), sconfitta per 1-0 contro il Marsiglia nel 2007/08 in Champions League e KO per 3-2 contro l'Udinese nell’Europa League 2012/13.

Considerando tutte le competizioni europee, l'Ajax ha perso solo due delle ultime 25 trasferte (13V, 10N), una sconfitta per 2-0 contro il Getafe a febbraio 2020 in Europa League e un 1-0 contro il Liverpool nel dicembre 2020 in Champions League.

Il Liverpool ha subito una sconfitta per 4-1 nella prima giornata contro il Napoli, non ha mai perso una gara di Champions League con un margine maggiore di gol. I Reds non hanno mai iniziato una edizione di Champions League con due sconfitte consecutive.

L'Ajax ha vinto le ultime sette partite nelle fasi a gironi di UEFA Champions League, segnando 24 gol e subendone appena cinque. Solo il Bayern Monaco (otto) ha una serie in corso di successi consecutivi più lunga nelle fasi a gironi della competizione rispetto alla squadra di Amsterdam.

L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha vinto tutti e quattro i precedenti di Champions League contro l'Ajax (due con il Borussia Dortmund, due con il Liverpool), ha trovato il successo più volte solo contro il Porto (5); solo José Mourinho (6) ha all’attivo più vittorie in Champions League contro l'Ajax rispetto a Klopp.

Contro i Rangers nell’ultima gara, la distanza media di partenza delle sequenze su azione dell'Ajax è stata di 52.7 metri dalla propria porta, più alta di qualsiasi squadra nella prima giornata, evidenziando la pressione aggressiva degli olandesi sugli avversari.

Dopo aver segnato contro l'Inter a febbraio, Mohamed Salah del Liverpool non ha trovato la rete in nessuna delle ultime sette presenze in Champions League, il suo digiuno di gol più lungo nella competizione.

I due giocatori che hanno completato il maggior numero di passaggi nella prima giornata di questa Champions League sono stati la coppia dell'Ajax Calvin Bassey (141) e Jurriën Timber (137). I 141 passaggi riusciti di Bassey sono un record per un giocatore al suo debutto nella competizione (dal 2003/04).

Il portiere del Liverpool Alisson ha subito quattro reti contro il Napoli nell’ultima gara, un record negativo per lui in Champions League con il club; in generale, l'unica occasione in cui ha subito più gol in una singola partita della competizione è stata contro il Liverpool ad Anfield (5), quando giocava con la Roma nell'aprile 2018.

Dove vedere Liverpool-Ajax di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Liverpool-Ajax si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 settembre.

Liverpool-Ajax è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Liverpool - Ajax tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League