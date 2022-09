PREPARTITA

Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 21:00 allo stadio Sammy Ofer Stadium di Haifa.

Arbitro di Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain sarà Daniel Siebert coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Maccabi Haifa e Paris Saint-Germain si sono incontrate finora soltanto due volte in competizioni europee, entrambe nel primo turno della Coppa delle Coppe 1998/99. La squadra israeliana si è qualificata con uno score complessivo di 4-3 (1-1 in trasferta e 3-2 in casa).

Il Paris Saint-Germain ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro avversarie israeliane (1N, 3P); tuttavia, i transalpini non incrociano una squadra di questa Nazione in una grande competizione europea dal novembre 2006 (esclusi preliminari): sconfitta per 2-4 in Coppa UEFA contro l'Hapoel Tel Aviv.

Il Maccabi Haifa ha affrontato una squadra francese nella precedente Champions League 2009/10, perdendo entrambe le partite contro il Bordeaux nella fase a gironi (0-1 in ciascuna delle due occasioni).

Il Maccabi Haifa ha perso ciascuna delle ultime sette partite di Champions League con un punteggio complessivo di 0-10; soltanto una squadra nella storia della competizione ha inanellato un filotto di otto sconfitte consecutive senza segnare: la Dinamo Zagabria tra novembre 2015 e dicembre 2016.

Il Paris Saint-Germain non vince da cinque trasferte di Champions League (2N, 3P), comprese tutte le quattro gare esterne della scorsa stagione (2N, 2P). Inoltre, i transalpini non tengono la porta inviolata lontano da casa nella competizione dall'ottobre 2020, contro l'Istanbul Basaksehir, subendo gol nelle ultime nove (16 reti).

Il Paris Saint-Germain ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 39 partite della fase a gironi di Champions League: con un’altra rete, la squadra francese eguaglierà il record di 40 marcature del Real Madrid in questa fase, stabilito tra novembre 2008 e settembre 2015.

Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, ha segnato o fornito assist in ciascuna delle ultime nove partite di Champions League (otto reti, quattro passaggi vincenti), trovando il gol in ognuna delle ultime cinque: la serie personale più lunga di match consecutivi a bersaglio per l’attaccante dei transalpino nella competizione.

Kylian Mbappé ha firmato 29 marcature in 45 partite di Champions League con il Paris Saint-Germain, segnando contro 14 delle 17 avversarie che ha affrontato con i campioni di Francia e, in caso di gol, eguaglierà il record di 30 nella competizione registrato da Edinson Cavani con il PSG.

Nel caso in cui giochi, questa sarà la prima partita di Lionel Messi in Champions League contro squadre israeliane; l’attaccante del Paris Saint-Germain ha segnato almeno una volta contro avversarie di ciascuna delle 18 diverse nazioni che ha affrontato nella competizione. Con un’altra marcatura, Messi diventerebbe il giocatore che è andato a bersaglio contro più squadre differenti nella competizione (attualmente 38, al pari di Cristiano Ronaldo).

Neymar ha fornito otto assist al compagno di squadra Kylian Mbappé in Champions League: più di quanti qualsiasi altro giocatore ne abbia forniti a un altro nella competizione dall'inizio del 2017/18.

