LIVE INTER - REAL MADRID 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Termina in parità il primo tempo tra Inter e Real Madrid, ma non sono mancate le occasioni da rete: nerazzurri pericolosi con Brozovic, Lautaro e Dzeko. Chance anche per gli ospiti con Militao e Casemiro.21:53

Ammonito LAUTARO per comportamento non regolamentare.21:48

Contropiede condotto da Calhanoglu, il turco non riesce a servire Lautaro in area.21:43

Valverde serve Benzema, il francese in area non riesce a domare il pallone.21:29

Lautaro in area non trova spazio, Carvajal non si fa saltare.21:27

OCCASIONE INTER! Lautaro per Dezko, Courtois in uscita bassa chiude lo specchio della porta al bosniaco.21:11

Barella prolunga per Lautaro che conclude debolmente, nessun problema per Courtois.21:08

Calhanoglu di prima per Lautaro, il pallone rotola in fallo laterale.21:05

Tabù da sfatare per l'Inter che ha perso quattro delle ultime cinque partite contro il Real Madrid in competizioni europee.20:08

Le scelte di Inzaghi: in avanti fiducia a Lautaro e Dzeko, Darmian preferito a Dumfries, Brozovic in regia. In difesa rientra Bastoni, Correa in panchina.20:06

PREPARTITA

Inter - Real Madrid è valevole per la prima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Real Madrid sarà Daniel Siebert coadiuvato da Rafael Foltyn e Christian Gittelmann. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Inter e Real Madrid sono inserite nel girone D insieme ad Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol.

Esordio in Champions League molto difficile per l'Inter di Simone Inzaghi che incontro il Real Madrid di Carlo Ancelotti vincitore di questo trofeo ben 13 volte. L'Inter deve sfatare il tabù dei gironi eliminatori: nelle ultime tre edizioni la squadra milanese non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale.

Probabili formazioni

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, M. Gutierrez; Valverde, Casemiro, Modric; E. Hazard, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti

Dove vedere Inter-Real Madrid di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Inter-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

La partita sarà visibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il calendario completo di Champions League