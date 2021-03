PREPARTITA

Real Madrid - Atalanta è valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Alfredo Di Stéfano di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Atalanta sarà Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Mario Diks. Al VAR invece ci sarà Kevin Blom.

La partita d'andata si è conclusa con la vittoria del Real Madrid di Zidane a Bergamo con un gol di Ferland Mendy allo scadere della partita. La DEA per passare il turno ed approdare ai quarti di finale dovrà quindi fare l'impresa di vincere in trasferta. Gasperini dovrà fare a meno di Freuler espulso nella partita d'andata ma recupera Zapata. In attacco dovrebbe giocare sicuramente Muriel visto in grande forma nelle ultme partite con uno tra Pasalic o Malinovskyi a supporto. In linea mediana dovrebbe giocare Pessina insieme a De Roon mentre in difesa ci dovrebbe essere Toloi, Romero e Djimsiti. Zidane per la partita recupera Karim Benzema, che dovrebbe giocare titolare nel tridente completato da Isco e Asensio. A centrocampo torna Valverde come il capitano Sergio Ramos in difesa. Non sarà della partita invece Hazard.

Probabili formazioni:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane

Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata. All. Gasperini

Dove vedere Real Madrid-Atalanta

Real Madrid-Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 marzo.

