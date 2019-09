Sei gol ed un'altra mezza dozzina di occasioni per gli austriaci. Gara mai in discussione22:49

ESPULSIONE! Rosso per Samatta! Il Genk chiude in dieci22:36

AMMONIZIONE! Szoboszlai si prende un giallo ingenuo per non essere uscito dal campo in modo regolamentare22:17

Buon impatto sulla partita per Bongonda che crossa per la deviazione di Samatta: 5-222:08

MINAMINO! Gran tiro del giapponese, Coucke si salva in angolo. Il Salisburgo non si ferma!22:02

La prima in Champions del Salisburgo è un trionfo, almeno dopo il primo tempo. Cinque gol e superiorità schiacciante su un Genk troppo timido. A tra poco per il secondo tempo!21:45

Distrazione fatale per il Salisburgo, che rimette in partita il Genk21:44

Solo giropalla in difesa con poche idee per il Genk, colpito dal gol subito a freddo21:27

Non decolla la reazione dei belgi, ma il Salisburgo non si più reso pericoloso dopo il vantaggio21:20

13'

La gara è rimasta ferma per qualche minuto per uno scontro tra Junuzovic e Heynen, che sono comunque pronti per riprendere il proprio posto in campo21:13