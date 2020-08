Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di UEFA Champions League.22:59

Il Paris Saint Germain conquista per la prima volta la finale della massima competizione europea diventando la quinta squadra francese ad arrivare all'atto finale della UEFA Champions League.22:58

Il Paris Saint-Germain stravince la sfida con il Lipsia. La squadra di Tuchel domina la gara battendo tre a zero i tedeschi grazie alle reti siglate da Marquinhos, Di Maria e Bernat. I transalpini, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio di due reti, continuano a creare tante occasioni da rete trovando anche il terzo gol con Bernat. I tedeschi, mai capaci di impensierire la retroguardia avversaria, escono meritamente sconfitti dal Da Luz.22:56

90'+2' Fine partita di RED BULL LIPSIA-PARIS SAINT GERMAIN: 0-3. Il Paris Saint-Germain è la prima finalista dell'UEFA Champions League 2019/20.22:52

90' L'arbitro concede due minuti di recupero.22:49

87' Esce Di Maria entra Sarabia. Quarta sostituzione per il Paris Saint-Germain.22:46

86' Esce Mbappé entra Choupo-Moting. Terza sostituzione per il Paris Saint-Germain.22:46

85' La partita è virtualmente chiusa. Entrambe le squadre aspettano solamente il triplice fischio di Kuipers.22:45

83' Esce Herrera entra Verratti. Seconda sostituzione per il Paris Saint-Germain.22:43

83' Esce Paredes entra Draxler. Prima sostituzione per il Paris Saint-Germain.22:43

82' Esce Klostermann entra Orban. Quinta sostituzione per il Red Bull Lipsia.22:42

81' Klostermann sbaglia il rinvio rinviando addosso a Mbappè. Il rimpallo diventa un tiro insidioso che viene neutralizzato da Gulacsi.23:04

80' Conclusione dalla distanza di Paredes. Gulacsi agguanta con qualche difficoltà la palla.22:39

79' AMMONITO Poulsen per proteste.22:39

79' AMMONITO Halstenberg. Fallo ai danni di Neymar.22:38

78' Upamecano cerca Forsberg in area. Lo svedese non riesce a controllare la sfera di gioco che finisce preda di Kehrer.22:37

75' Azione insistita del Lipsia al limite dell'area del PSG conclusa da Angelino che calcia trovando la pronta risposta di Rico.23:05

72' Mbappé si incunea in area di rigore e calcia potentemente in porta. Gulacsi respinge il tiro dell'attaccante del Paris Saint-Germain.22:32

70' Traversone dalla trequarti destra sul secondo palo di Di Maria per Mbappé. Il colpo di testa del francese finisce di poco sopra la traversa.22:30

68' Il Red Bull Lipsia si sta spingendo in avanti mentre la squadra di Tuchel attende di poter recuperare palla per ripartire in contropiede.22:27

65' Forsberg trova al limite dell'area Sabitzer. La conclusione dell'austriaco finisce ben distante dalla porta.22:24

64' Esce Kampl entra Adams. Quarta sostituzione per il Red Bull Lipsia.22:24

62' Esce Laimer entra Halstenberg. Terza sostituzione per il Red Bull Lipsia.22:23

61' AMMONITO Laimer. Fallo in area di rigore avversaria ai danni di Kimpembe.22:21

60' Sabitzer ci prova dal limite dell'area senza riuscire ad impensierire Rico. L'estremo difensore spagnolo blocca a terra la palla.22:20

59' Il Lipsia sembra alle corde. La squadra di Tuchel gestisce il triplice vantaggio mantenendo il possesso palla.22:19

56' GOL! Red Bull Lipsia-PARIS SAINT-GERMAIN 0-3! Rete di Bernat. Cross dalla sinistra di Di Maria per il colpo di testa a centro area di Bernat che batte Gulacsi. Il portiere ungherese tocca il pallone senza riuscire ad impedire il gol allo spagnolo.22:18

55' Punizione dalla fascia sinistra in area di Di Maria. La retroguardia tedesca fa buona guardia ed allontana la palla dalla propria area di rigore.22:17

52' Forsberg si accentra dalla sinistra e calcia dai trenta metri. Lo svedese non inquadra la porta difesa da Rico.22:12

51' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Forsberg. Marquinhos svetta rifugiandosi in corner.22:10

48' Il Lipsia ha un assetto più offensivo con Schick e Forsberg. Nagelsmann vuole recuperare il doppio svantaggio.22:08

46' Esce Olmo entra Schick. Seconda sostituzione per il Red Bull Lipsia.22:05

46' Esce Nkunku entra Forsberg. Prima sostituzione per il Red Bull Lipsia.22:05

45' Inizia il secondo tempo di RED BULL LIPSIA-PARIS SAINT GERMAIN. I tedeschi giocano il primo pallone della ripresa.22:04

Vedremo se nell'intervallo Nagelsmann sceglierà di effettuare qualche sostituzione per sovvertire le sorti della gara. I tedeschi devono provare il tutto per tutto se vogliono qualificarsi per la finale.21:56

Al Da Luz, il Paris Saint-Germain domina la prima frazione di gioco siglando due reti con Marquinhos e Di Maria. I francesi hanno creato tante occasioni da rete grazie alle accelerazioni del tridente Di Maria-Neymar-Mbappé. I tre attaccanti della squadra transalpina hanno messo in seria difficoltà la retroguardia dei tedeschi presentandosi con continuità dalle parti di Gulacsi. La squadra di Nagelsmann ha faticato ad arginare la potenza offensiva dei transalpini ed a rendersi pericolosa in area di rigore avversaria.21:59

45'+3' AMMONITO Kimpembe. Fallo ai danni di Olmo.21:54

45'+3' Fine primo tempo di RED BULL LIPSIA-PARIS SAINT GERMAIN: 0-2. I francesi concludono la prima frazione in vantaggio di due reti.21:49

45' L'arbitro concede due minuti di recupero.21:49

44' Cross basso dalla fascia destra sul primo palo di Di Maria per Neymar. Il brasiliano calcia sfiorando il palo alla sinistra di Gulacsi.21:46

42' GOL! Red Bull Lipsia-PARIS SAINT-GERMAIN 0-2! Rete di Di Maria. Errore in fase di impostazione da parte di Gulacsi che serve sulla trequarti Herrera che a sua volta, trova in area Neymar, il quale di tacco serve Di Maria. L'argentino, a tu per tu con l'estremo difensore dei tedeschi, sigla il gol del raddoppio con un tocco preciso all'angolino.21:55

40' Cross basso dalla fascia sinistra di Mbappé. Klostermann, in traiettoria, anticipa Neymar ed allontana la palla dalla propria area di rigore.21:44

38' Bello scambio sulla trequarti tra Neymar e Mbappé. Il dieci del PSG, servito in area dal compagno, viene contratto prima di poter concludere da Kampl.21:39

35' Punizione dalla destra di Neymar. Il brasiliano calcia direttamente in porta cogliendo la parte esterna del palo alla sinistra di Gulacsi.21:35

33' La squadra di Tuchel continua a far paura quando si spinge in avanti. Mbappé e Neymar stanno mettendo in difficoltà i difensori tedeschi.21:34

30' Neymar cerca di innescare Mbappé in area. Gulasci esce ed anticipa l'attaccante dei transalpini agguantando la sfera di gioco.21:32

28' Traversone dalla fascia destra di Kehrer. Il cross sbilenco del tedesco finisce direttamente sul fondo.21:28

25' Laimer, lanciato sulla destra da Kampl, entra in area di rigore e la mette in mezzo per l'accorrente Poulsen. Il danese, ben posizionato, calcia di prima intenzione cogliendo solamente l'esterno della rete.21:26

23' Punizione dai trenta metri di Sabitzer che conclude verso la porta. La deviazione della barriera manda il pallone oltre la traversa.21:23

21' La squadra di Nagelsmann sta cercando di rallentare l'avanzata dei giocatori della squadra transalpina. Gli uomini di Tuchel continuano a gestire al meglio la palla.21:22

18' Calcio d'angolo dalla sinistra di Nkunku. Il pallone attraversa tutta l'area di rigore finendo oltre la linea di fondocampo.21:19

17' Di Maria trova tra le linee in area di rigore Mbappè. Gulacsi, in uscita bassa, ferma il giovane francese prima che possa siglare il gol del raddoppio.21:17

15' I tedeschi sembrano in difficoltà nel mantenere il possesso palla. Tanti gli errori in fase di impostazione della manovra offensiva da parte della squadra allenata da Nagelsmann.21:16

13' GOL! Red Bull Lipsia-PARIS SAINT-GERMAIN 0-1! Rete di Marquinhos. Punizione dalla fascia sinistra di Di Maria per l'inserimento in area di rigore di Marquinhos. Il brasiliano indirizza benissimo di testa il pallone battendo imparabilmente Gulacsi.21:14

11' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Di Maria per Marquinhos. Il colpo di testa, deviato da Klostermann, finisce oltre la linea di fondocampo.21:19

9' Sabitzer calcia dai trenta metri. La conclusione centrale del centrocampista austriaco viene neutralizzata da Rico.21:10

6' Passaggio filtrante in area di Mbappé che serve l'accorrente Neymar. Il brasiliano, a tu per tu con Gulacsi, calcia cogliendo il palo alla sinistra dell'estremo difensore ungherese.21:08

3' Olmo trova in area di rigore Nkunku. La conclusione del francese deviata da Kimpembe finisce lentamente tra le braccia di rigore.21:04

2' Thiago Silva cerca in profondità Mbappé. Gulacsi esce ed agguanta il pallone al limite dell'area di rigore.21:02

Inizia il primo tempo di RED BULL LIPSIA-PARIS SAINT GERMAIN. Dirige la sfida l’arbitro olandese Bjorn Kuipers.21:00

Tuchel ritrova Mbappé al centro dell’attacco coadiuvato da Neymar ed il rientrante Di Maria. A centrocampo, scelti Marquinhos, Herrera e Paredes. In difesa, l’allenatore dei transalpini si affida a Thiago Silva e Kimpembe con Kehrer e Bernat sulle corsie laterali. In porta, Rico sostituisce l’infortunato Navas.23:06

Nagelsmann, sceglie nuovamente come unica punta Poulsen supportato sulla trequarti da Olmo e Nkunku. A centrocampo, il giovane tecnico dei tedeschi si affida a Kampl e Sabitzer con Laimer ed Angelino. In difesa, il trio composto da Upamecano, Klostermann e Mukiele. 20:34

Paris Saint-Germain in campo con il 4-3-3: Rico - Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Kehrer - Marquinhos, Herrera, Paredes - Neymar, Mbappé, Di Maria. A disposizione: Bulka, Innocent, Draxler, Bakker, Dagba, Kurzawa, Gueye, Verratti, Diallo, Choupo-Moting, Sarabia, Icardi.20:59

Ecco le formazioni. RB Lipsia in campo con il 3-4-2-1. Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen. A disposizione: Mvogo, Halstenberg, Tschauner, Borkowski, Orban, Haidara, Wosz, Schick, Novoa, Forsberg, Adams, Lookman. 20:30

I tedeschi, vera sorpresa della competizione, hanno eliminato le più blasonate Tottenham ed Atletico Madrid per raggiungere la semifinale mentre i francesi hanno avuto la meglio su Borussia Dortmund ed Atalanta.20:29

Sia Lipsia che PSG mirano a conquistare la loro prima finale in Coppa Campioni/Champions League. Il Lipsia sarebbe il settimo club tedesco a raggiungerla (dietro solo all’Inghilterra per formazioni approdate all’ultimo atto), mentre il PSG sarebbe il primo francese a riuscirci dal Monaco nel 2003/04.20:25

Questa sarà la prima sfida tra Lipsia e Paris Saint-Germain.20:24

Allo Stadio Da Luz di Lisbona, tutto pronto per Red Bull Lipsia-Paris Saint-Germain, la prima delle due semifinali di UEFA Champions League.20:23