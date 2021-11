LIVE ATALANTA - MANCHESTER UNITED 2-1 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori20:10

L'Atalanta ospita il Manchester United in questa quarta giornata di Champions League: la Dea, dopo aver sfiorato l'impresa all'Old Trafford, vuole battere i Red Devils e fare un balzo in avanti nella classifica di uno dei gironi piú equilibrati della competizione.20:10

L’Atalanta ha vinto solo una delle cinque sfide contro squadre inglesi in Champions League (1N, 3P), nella scorsa stagione in casa del Liverpool. Nella gara d’andata la squadra di Gasperini è stata battuta 3-2 dal Manchester United, sprecando un vantaggio di due gol.20:10

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA che si schiera con il 3-4-1-2, Musso - de Roon, Demiral, Palomino - Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle - Pasalic - Ilicic, Zapata.20:12

A disposizione dell'ATALANTA: Malinovskiy, Miranchuk, Rossi, Scalvini, Lovato, Piccoli, Pezzella, Djimsiti, Sportiello, Muriel.20:14

La formazione del MANCHESTER UNITED: 3-4-1-2 per gli ospiti, De Gea - Bailly, Varane, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Shaw - Bruno Fernandes - Rashford, Ronaldo.20:15

A disposizione del MANCHESTER UNITED: Greenwood, Mata, van de Beek, Sancho, Lingard, Fred, Martial, Dalot, Cavani, Matic, Alex Telles, Henderson.20:16

Gasperini di fronte alle molte assenze decide di riproporre de Roon in difesa, a centrocampo Koopmeiners dal primo minuto con Freuler. In attacco Pasalic agirá da trequartista alle spalle del duo Ilicic - Zapata, con Muriel che partirà dalla panchina.20:19

Solskjaer opta per la difesa a tre, quinti di centrocampo Wan-Bissaka e Shaw, con Pogba in mediana. Bruno Fernandes sulla trequarti, attacco formato da Rashford e Cristiano Ronaldo, panchina per Cavani, Sancho e Martial.20:20

Dal ritorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo ha segnato in tutte le tre presenze in Champions League (tre gol) – l’ultimo giocatore capace di andare a segno per quattro presenze di fila per il club nella competizione fu Ruud van Nistelrooy nell’aprile 2003 (nove).20:20

Dirige il match l'arbitro Slavko Vincic.20:21

Tutti i giocatori in campo, arbitro compreso, inginocchiati prima del fischio di inizio.21:00

1' INIZIA ATALANTA - Manchester United! Primo pallone per la squadra inglese.21:00

2' Atalanta con la classica divisa nerazzurra, Manchester United con maglia rossa e pantaloncini bianchi.21:01

3' Possesso palla Atalanta, Manchester United tutto nella propria trequarti.21:03

4' Koopmeiners di fisico su Pogba: fallo per il mediano della Dea, fermato il contropiede degli orobici.21:04

5' PALO DI MCTOMINAY! Azione nata da un anticipo di Shaw, palla al mediano che calcia di prima intenzione: palla deviata da palomino che si stampa sul legno, con Musso battuto.21:05

7' Manchester United ora con il possesso palla, Dea che prova a pressare senza risultato.21:07

8' Scontro molto fisico tra Ilicic e Pogba, ha la meglio il francese che peró commette fallo secondo Vincic.21:08

9' Pasalic cerca Zapata in profondità, il colombiano non controlla davanti a De Gea.21:09

10' Gara non cattiva ma molto fisica in questo inizio: Shaw entra su Ilicic, pallone e caviglia con lo sloveno a terra.21:10

11' Ci prova Pasalic dal limite, il trequartista colpisce in pieno Maguire.21:11

12' GOL! ATALANTA - Manchester United 1-0! Rete di Josip Iličić. Zapata lanciato in profonditá finta il cross di sinistro per poi servire, con il destro, il rimorchio dello sloveno: conclusione potente che De Gea non trattiene.



13' Controllo del VAR, Vincic conferma il gol dello sloveno.21:13

14' Risposta dello United con Ronaldo, lancio per il portoghese anticipato all'ultimo da Musso in uscita.21:14

15' Manchester United che sta facendo circolare il pallone per trovare spazi nella difesa locali, fallo di Maehle sull'inserimento di Bailly.21:16

16' Cross di Ronaldo, Shaw calcia al volo sul secondo palo: palla che rimbalza sul campo e termina alta sopra la traversa.21:17

17' PILLOLA STATISTICA. Josip Ilicic ha segnato almeno tre reti più di qualsiasi altro giocatore con la maglia dell'Atalanta in Champions League (sette per lo sloveno).21:17

18' Rashford fermato da un intervento falloso di Ilicic: punizione dalla sinistra per il Manchester United.21:18

19' Punizione di Shaw, sul secondo palo Maguire prova a rimette al centro colpendo in pieno Maehle: sul proseguo dell'azione, carica su Musso di Ronaldo.21:19

20' RONALDO! Cross di Pogba, colpo di testa di Ronaldo che non trova la porta di Musso!21:20

21' ZAPATA! Contropiede Atalanta, il colombiano calcia di potenza di destro, mandando di poco a lato!21:21

23' Freuler strappa la palla a McTominay, non parte il contropiede della Dea con Koopmeiners che decide di ripartire dalla difesa.21:23

24' Rashford duro su Zappacosta dopo che l'italiano lo aveva anticipato: punizione per la Dea.21:24

25' Giro palla dell'Atalanta, la squadra di Solskjær fatica nel pressing.21:26

27' Tacco di Ilicic per lanciare Zappacosta, Maguire costretto a spazzare in out.21:26

28' Buon momento ora per la Dea, la squadra di Gasperini con il possesso palla, evitando il pressing avversario.21:29

30' PILLOLA STATISTICA. Il Manchester United non ha tenuto la porta inviolata in alcuna delle prime quattro partite stagionali di Champions League per la prima volta nella competizione.21:30

31' Zapata stoppa in area e prova a servire Ilicic con il tacco: lo anticipa McTominay, che poi colpisce lo sloveno sul ginocchio.21:30

32' OCCASIONE PER ZAPATA! Il colombiano riceve a pochi passi dalla porta ma é anticipato, al momento del tiro, da Bailly: orobici che chiedono il rigore, Vincic che dice che é solo angolo.21:33

33' Koopmeiners mette un corner forte sul secondo palo, nessun compagno é pronto per la deviazione.21:33

34' Rashford ci prova dalla distanza, palla che colpisce in pieno Demiral.21:33

35' Contropiede Atalanta, Zapata dal limite prova il destro a giro: palla che colpisce Varane, angolo per la Dea.21:35

36' Atalanta che protesta per un tocco di mano in area sul corner di Koopmeiners: Vincic lascia correre.21:36

37' Problemi per Varane, si stende a terra il giocatore francese.21:36

38' Varane ora fuori dal campo per valutare l'infortunio, Manchester United in dieci.21:38

38' Sostituzione MANCHESTER UNITED: esce Raphaël Varane, entra Mason Greenwood.21:39

39' Cambia Solskjær, Manchester United che passa al 4-2-3-1 con Greenwood sulla trequarti con Bruno Fernandes e Rashford.21:39

41' Anticipo secco di Palomino su Ronaldo, Atalanta sempre aggressiva sul portoghese spalle alla porta.21:41

42' Zapata va via a Bailly con una bella finta di corpo, palla a Pasalic che apre per Zappacosta, colpendo peró inavvertitamente Ilicic.21:42

43' Altra chiusura attenta di Palomino che si prende gli applausi della sua curva.21:43

44' Lancio di De Gea, palla direttamente in out: Manchester United con poche idee per riaprire la partita.21:44

45' Quattro i minuti di recupero.21:46

45'+1' GOL! Atalanta - MANCHESTER UNITED 1-1! Rete di Cristiano Ronaldo. Gran filtrante di Greenwood per Bruno Fernandes, tacco del portoghese per il connazionale che, dal dischetto scarica un destro imprendibile per Musso.



45'+2' Manchester United che trova il pareggio in questo finale di primo tempo, dopo aver sofferto per quasi tutta la frazione il gioco dell'Atalanta.21:47

45'+3' Steso Zappacosta da Shaw: punizione dalla destra per l'Atalanta.21:48

45'+4' Nulla da fare per lo schema dell'Atalanta, il cross di Zappacosta é allontanato da Shaw.21:49

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ATALANTA - MANCHESTER UNITED! 1-1 il risultato parziale, a Ilicic risponde il solito Ronaldo.21:50

Si chiude con un pareggio questo primo tempo tra Atalanta e Manchester United: Atalanta subito aggressiva ed in gol con Ilicic, ben servito da Zapata e aiutato da un De Gea non impeccabile; la squadra di Gasperini gestisce bene il pallone e sfiora anche il raddoppio, con il Manchester in difficoltà.21:51

Gli inglesi, che aveva colpito un palo con McTominay dopo una deviazione di Palomino, faticano a creare vere occasioni, fino al recupero: Bruno Fernandes illumina con un tacco in area, Ronaldo dal dischetto calcia dove Musso non puó arrivare.21:52

PILLOLA STATISTICA. Cristiano Ronaldo è il primo giocatore del Manchester United a trovare il gol per quattro presenze consecutive in Champions League da Ruud van Nistelrooy nell’aprile 2003 (nove).22:04

46' Sostituzione ATALANTA: esce Mario Pašalić, entra Berat Djimsiti.22:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA - MANCHESTER UNITED! Si riparte dal 1-1 della prima frazione.22:05

47' Gasperini riporta de Roon a centrocampo, Djmsiti sulla sinistra con Palomino che si sposta a destra.22:06

48' Occasione per Zapata che prova la deviazione sottoporta su un tiro di Freuler: azione ferma per il fuorigioco del colombiano.22:08

49' PALOMINO SALVA L'ATALANTA! Palla persa sanguinosa di Demiral, palla al Bruno Fernandes che calcia di potenza da dentro l'area: il difensore si immola e salva i suoi!22:09

50' Palo di Greenwood, azione ferma per fuorigioco: secondo tempo iniziato ad altissimo ritmo.22:09

51' AMMONITO Scott McTominay. Il mediano sbraccia su Maehle: primo giallo del match. 22:11

52' Maehle trova il cross dal fondo, Maguire costretto a spazzare lontano.22:12

54' Rispetto ai primi minuti del secondo, Palomino torna a sinistra e Djimsiti si posiziona a destra di Demiral.22:14

55' Fallo di McTominay, proteste della Dea che chiede il secondo giallo: Vincic richiama il mediano senza estrarre il cartellino.22:16

55' ANNULLATO IL GOL A ZAPATA! Il colombiano supera De Gea con un pallonetto sottoporta, azione fermata per fuorigioco dell'ex Napoli.22:19

56' Check del VAR sulla posizione di Zapata, Vincic a colloquio con la postazione per verificare l'eventuale fuorigioco.22:19