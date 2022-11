LIVE MACCABI HAIFA - BENFICA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Maccabi haifa - Benfica? La gara tra Maccabi haifa e Benfica si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Maccabi haifa - Benfica? L'arbitro del match sarà Anthony Taylor Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Maccabi haifa - Benfica sarà Stuart Attwell Dove si gioca Maccabi haifa - Benfica? La partita si gioca a Haifa In che stadio si gioca Maccabi haifa - Benfica? Stadio Sammy Ofer Stadium Chi trasmette la partita Maccabi haifa - Benfica? La partita tra Maccabi haifa e Benfica verrà trasmessa da Sky Sport Football, Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Maccabi Haifa - Benfica? Al 13° minuto del primo tempo il risultato di Maccabi Haifa - Benfica è 0-0

PREPARTITA

Maccabi Haifa - Benfica è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 21:00 allo stadio Sammy Ofer Stadium di Haifa.

Arbitro di Maccabi Haifa - Benfica sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Maccabi Haifa-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico precedente incontro in competizioni europee tra Maccabi Haifa e Benfica è quello della prima giornata di questa Champions League (vittoria per 2-0 dei portoghesi).

Il Benfica ha perso entrambe le due due trasferte europee in Israele: 4-2 contro il Beitar Jerusalem nei preliminari di Champions League 1998/99 e 3-0 contro l’Hapoel Tel Aviv nella fase a gironi di Champions 2010/11.

Dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus nell’ultimo turno casalingo di Champions League, il Maccabi cerca due successi interni consecutivi nelle competizioni europee per la prima volta dall’ottobre 2011, in quel caso in Europa League.

Il Benfica si è qualificato per la fase ad eliminazione diretta di Champions League per la seconda volta nelle ultime cinque edizioni (bissando il risultato della scorsa stagione). I portoghesi sono imbattuti in questo girone (3V, 2N) e hanno chiuso un gruppo di Champions senza perdere solo due volte in precedenza nella loro storia (nel 1994/95 e nel 2011/12).

Il Maccabi Haifa ha perso 13 dei 17 match giocati in Champions League (il 76%, raccogliendo tre vittorie e un pareggio): considerando le squadre con più di 15 gare disputate nella competizione, solo il Malmö FF (83%, 15 sconfitte su 18 gare) ha una percentuale di ko peggiore.

Le squadre israeliane hanno vino solo cinque delle 35 partite giocate in Champions League (14.3%), raccogliendo appena quattro pareggi e ben 26 sconfitte; è la seconda percentuale più bassa per una Nazione nella competizione dopo quella di Cipro (11.8%, quattro vittorie su 34 match). I club israeliani hanno inoltre la peggior percentuale di sconfitte tra le Nazioni con almeno 30 gare nella competizione: 74.3% nelle loro 35 partite (26 ko).

Il Benfica è imbattuto da sei gare in Champions League (3V, 3N), la loro miglior striscia nella competizione. Considerando anche la Coppa dei Campioni, l’ultima volta che il club portoghese ha fatto meglio risale alla striscia di nove gare di fila senza perdere registrata tra il 1988 e il 1990.

Il difensore del Maccabi Haifa Abdoulaye Seck ha segnato una doppietta nell’ultimo turno contro il PSG, diventando solo il terzo giocatore del Senegal a realizzare almeno due reti nello stesso match di Champions League dopo Mamadou Niang e Sadio Mané. È stato inoltre il primo giocatore a segnare almeno due reti in una sconfitta di almeno cinque gol di scarto da Diego Tristán nel novembre 2003 con il Deportivo de La Coruña (ko 8-3 contro il Monaco).

Rafa Silva del Benfica ha realizzato una doppietta nell’ultimo match contro la Juventus, solo una rete in meno delle tre messe a referto nelle sue prime 26 presenze in Champions League. Al tempo stesso non ha mai segnato una rete nelle 11 gare giocate in trasferta nella competizione (cinque gol su cinque al Da Luz).

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt non ha perso nessuno degli ultimi 13 match da allenatore in Champions League (5V, 8N): otto con il Bayer Leverkusen e cinque con il Benfica. Nessun allenatore – tra quelli presenti nell’edizione 2022-23 – vanta una così lunga serie di imbattibilità nella fase a gironi.

