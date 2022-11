DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Shakhtar donetsk - Lipsia? La gara tra Shakhtar donetsk e Lipsia si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Shakhtar donetsk - Lipsia? L'arbitro del match sarà Michael Oliver Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Shakhtar donetsk - Lipsia sarà Chris Kavanagh Dove si gioca Shakhtar donetsk - Lipsia? La partita si gioca a Warsaw In che stadio si gioca Shakhtar donetsk - Lipsia? Stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego Chi trasmette la partita Shakhtar donetsk - Lipsia? La partita tra Shakhtar donetsk e Lipsia verrà trasmessa da Sky, Sky Sport Football e Mediaset Infinity

Shakhtar Donetsk - Lipsia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Lipsia sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Chris Kavanagh.

Shakhtar Donetsk-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Shakhtar Donetsk ha vinto per 4-1 l’unico precedente contro il RB Lipsia, giocato proprio nella prima giornata di questa edizione della UEFA Champions League.

Il RB Lipsia ha subito gol con ognuno dei quattro tiri subiti nello specchio nell’ultimo incontro contro lo Shakhtar Donetsk. In effetti, la squadra ucraina ha giocato solo cinque palloni nell’area di rigore del Lipsia in tutta la gara.

Lo Shakhtar Donetsk ha subito 22 gol nelle ultime sei partite contro squadre tedesche nella UEFA Champions League (2V, 1N, 3P), con una media di 3,7 a partita. Solo in quella più recente contro il Lipsia (4-1) la squadra ucraina ha subito una sola rete.

Il RB Lipsia potrebbe qualificarsi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, dopo averlo già fatto nel 2019/20 e nel 2020/21. Nell’ultima edizione, la squadra tedesca è arrivata terza nel suo girone alle spalle di Manchester City e Paris Saint-Germain.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo uno dei 12 precedenti incontri nella UEFA Champions League (6N, 5P), anche se proprio in questa edizione: successo 4-1 contro il RB Lipsia alla Red Bull Arena.

L'RB Lipsia ha vinto le ultime tre partite di UEFA Champions League e potrebbe vincerne quattro di fila nella competizione per la prima volta. La precedente serie di tre vittorie consecutive è arrivata tra febbraio e agosto 2020, battendo il Tottenham sia andata che ritorno negli ottavi di finale e l'Atletico Madrid nei quarti di finale.

Mykhailo Mudryk è stato direttamente coinvolto in più reti (cinque) e ha segnato di più (tre) di qualsiasi altro giocatore dello Shakhtar Donetsk nella UEFA Champions League in corso, con tre di queste partecipazioni attive arrivate nella gara d’andata contro l'RB Lipsia (un gol, due assist).

Dall'inizio della stagione 2020/21, Christopher Nkunku ha segnato 10 gol con la maglia del RB Lipsia nella UEFA Champions League – almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore della squadra tedesca (André Silva, 5). Attualmente è il miglior marcatore assoluto del club nella competizione, insieme al compagno di squadra Emil Forsberg (10).

Mykhailo Mudryk ha segnato tre gol con lo Shakhtar Donetsk nella UEFA Champions League 2022/23 – se trovasse la rete anche in questa partita, diventerebbe il miglior marcatore ucraino del club in una singola edizione della competizione, superando Júnior Moraes nel 2018/19 e Andriy Vorobey nel 2000/01 (entrambi tre reti).

Qualora scendesse in campo, Emil Forsberg supererebbe Péter Gulácsi diventando il giocatore con il maggior numero di presenze con il RB Lipsia nella UEFA Champions League (entrambi attualmente a 32).

