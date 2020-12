PREPARTITA

Borussia Dortmund - Lazio è valevole per la penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone F.

La partita è in programma il giorno 2 dicembre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Lazio sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Dopo 4 giornate Borussia Dortmund e Lazio sono staccate di un solo punto: 9 punti per i tedeschi ed 8 per la squadra biancoceleste. Una vittoria nella partita di stasera permetterebbe alla squadra di Inzaghi di riportarsi a +2 in vetta al girone F.

Inzaghi si affiderà ai giocatori di maggior esperienza: Luis Alberto, Correa ed Immobile. Rientro dal 1' minuto anche per Milinkovic-Savic. Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Reinier (positivo al Covid-19) e di Schmelzer (risentimento al ginocchio). Davanti occhi puntati sul bomber norvegese Haaland.

Probabili formazioni

Borussia Dortmund: Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reus, Hazard; Haaland. All. Favre

Lazio: Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Dove vedere Borussia Dortmund - Lazio di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund - Lazio si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 dicembre.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go e Now TV.

