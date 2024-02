(23) EMRE CAN (C)

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Borussia Dortmund sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

PSV Eindhoven nella fase a gironi ha incontrato Milan, Arsenal, Siviglia e Lens superando il girone con 9 punti mentre Borussia Dortmund ha incontrato Paris Saint-Germain, Newcastle United e Milan superando il girone con 11 punti.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità PSV e Borussia Dortmund non si sfidano in Europa dalla prima fase a gironi della Champions League 2002/03 – vittoria 3-1 dei tedeschi al Philips Stadion e pareggio 1-1 nel match di ritorno al Signal Iduna Park.

Questa sarà la prima gara ad eliminazione diretta per il PSV contro una squadra tedesca, con i biancorossi che hanno perso otto dei 12 precedenti contro queste formazioni nelle fasi a gironi (3V, 1N). Per il Borussia Dortmund, invece, l’unico incrocio con una squadra olandese nei round ad eliminazione diretta risale ai quarti di finale del 1995/96, quando i gialloneri subirono un passivo di 3-0 nella doppia sfida, uscendo contro i finalisti dell’Ajax.

Il Borussia Dortmund ha perso soltanto una delle ultime quattro trasferte contro squadre olandesi nella Champions League (2V, 1N), anche se questa è arrivata proprio nella più recente: 0-4 contro l’Ajax ai gironi nell’ottobre 2021.

Il PSV torna a giocare un match ad eliminazione diretta nella Champions League per la prima volta dalla stagione 2015/16, quando venne eliminato agli ottavi per mano dell’Atlético Madrid. L’ultima vittoria della formazione olandese in questa fase del torneo risale invece al febbraio 2007 (1-0 in casa contro l’Arsenal, anche allora negli ottavi di finale).

Il Borussia Dortmund ha perso otto delle ultime nove trasferte nella fase ad eliminazione diretta della Champions League (1V), trovando però l’unico successo proprio con l’attuale tecnico Edin Terzic in panchina: 3-2 sul campo del Siviglia agli ottavi del 2020/21.

Il PSV è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Champions League (2V, 3N) e potrebbe eguagliare la propria miglior striscia di risultati utili consecutivi nel torneo – già sei incontri senza sconfitte tra l’ottobre 1997 e il settembre 1998.

Il Borussia Dortmund ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Champions League (1-0 contro il Newcastle e 3-1 contro il Milan ai gironi) e potrebbe arrivare a tre successi esterni di fila nella competizione sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta dal 2013/14 (in quel caso tre, con Jürgen Klopp in panchina).

Karim Adeyemi ha segnato in entrambe le ultime due presenze con il Borussia Dortmund in Champions League (due reti), l’ultimo giocatore a trovare la rete in tre gare di fila con i tedeschi nel torneo è stato Jude Bellingham (striscia di quattro chiusa nell’ottobre 2022).

Johan Bakayoko è stato l’unico giocatore con almeno 15 occasioni create su azione e 15 dribbling riusciti nella fase a gironi di questa Champions League (15+15, il migliore tra i giocatori del PSV nel torneo in entrambe le statistiche).

Mats Hummels ha effettuato 62 passaggi sotto pressione che hanno superato la linea difensiva avversaria in questa Champions League, il secondo dato più altro tra i difensori centrali nella fase a gironi del torneo in corso (al 1° posto Josko Gvardiol: 64).

Dove vedere PSV Eindhoven-Borussia Dortmund di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 febbraio.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League