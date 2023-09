PREPARTITA

Real Madrid - 1. FC Union Berlin è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 18:45 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - 1. FC Union Berlin sarà Espen Eskås coadiuvato da Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Real Madrid-1. FC Union Berlin ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima volta che Real Madrid e Union Berlino si sfideranno in una competizione ufficiale, con la squadra tedesca che diventerà il 150º avversario del Real Madrid tra tutte le competizioni europee.

L’Union Berlino è la quinta squadra ad affrontare il Real Madrid nella propria partita di esordio in Champions League, con le quattro squadre precedenti che hanno perso (Inter nel 1998, Roma nel 2001, BATE Borisov nel 2008, e Zurigo nel 2009).

Nella storia della Champions League, il Real Madrid è la squadra che ha disputato il maggior numero di partite (304), ha ottenuto il maggior numero di vittorie (182), segnato il maggior numero di gol (641) e che ha la percentuale di vittorie più alta (60%).

Il Real Madrid ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tutte le sue precedenti 27 partecipazioni alla Champions League. Questa è la 27ª stagione consecutiva in cui partecipa alla competizione, l'ultima volta che non ci è riuscito è stata la 1996/97.

L’Union Berlino sarà la 15ª squadra tedesca a partecipare alla Champions League, il maggior numero di club rispetto a qualsiasi altra nazione. Solo tre delle 14 squadre tedesche a giocare nella competizione hanno vinto la loro prima partita (4N, 7P), e sono state il Bayer Leverkusen (1997/98), il Kaiserslautern (1998/99) e il Wolfsburg (2009/10).

Il Real Madrid ha vinto in 12 delle 13 occasioni in cui la propria prima partita stagionale di Champions League è stata giocata in casa, anche se l'unica sconfitta è arrivata nell'ultima occasione, una sconfitta per 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk nella stagione 2020/21.

Il Real Madrid ha segnato almeno un gol in 67 delle ultime 68 partite casalinghe in Champions League, l'unico caso in cui non ha segnato è stato in una sconfitta per 3-0 contro il CSKA Mosca nel dicembre 2018.

L’Union Berlino ha perso solo una delle ultime otto partite in competizioni europee (5V, 2N), anche se la sconfitta è arrivata nell'ultima partita, una sconfitta per 3-0 in trasferta contro l'Union Saint-Gilloise negli ottavi di finale della scorsa stagione di Europa League.

Dal 2019/20, Rodrygo ha il miglior rapporto tra minuti giocati e coinvolgimento in gol di qualsiasi giocatore del Real Madrid in Champions League (min. 500 minuti giocati), con una media di un gol o un assist ogni 86 minuti (15 gol e 8 assist).

Toni Kroos del Real Madrid ha effettuato più passaggi che superano le linee avversarie rispetto a qualsiasi altro giocatore nella scorsa edizione della Champions League (211), e ha anche avuto la percentuale di passaggi riusciti più alta tra i centrocampisti che hanno giocato almeno 500 minuti nella stagione 2022/23 (93.8%).

Dove vedere Real Madrid-1. FC Union Berlin di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Real Madrid-1. FC Union Berlin si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 20 settembre.

Real Madrid-1. FC Union Berlin è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

