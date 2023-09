Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Real Sociedad-Inter, gara valida per la 1^ giornata del Gruppo D di Champions League.20:46

Esordio stagionale in Champions League per i nerazzurri, che sperano di ripetere il percorso che li ha portati in finale lo scorso anno, persa 1-0 contro il Manchester City. Momento ottimale per la squadra di Simone Inzaghi, a punteggio pieno in campionato con quattro vittorie in altrettante partite, l'ultima delle quali arrivata per 5-1 nel derby con il Milan.20:48

Torna in Champions League, competizione in cui mancava dalla stagione 2013-2014. Lo scorso anno, la squadra di Imanol Alguacil ha disputato l'Europa League, competizione in cui è stata eliminata dalla Roma agli ottavi di finale. I baschi non sono partiti benissimo nella Liga, visto che nelle prime cinque partite hanno ottenuto un solo successo, a fronte di tre pareggi e una sconfitta.20:51

FORMAZIONI UFFICIALI - La Real Sociedad si schiera in campo con un 4-3-3: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. A disposizione: Ayesa, Unai Marrero, Odriozola, Muñoz, Cho, Zakharyan, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, Turrientes, Gonzalez, Magunacelaya.20:53

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Thuram, Klaassen, Acerbi, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Sanchez.20:55

Tre assenze per Alguacil, che deve rinunciare ad André Silva e Merquelanz, oltre allo squalificato Carlos Fernandez. 4-3-3 canonico per i baschi, che puntano sul tridente formato da Kubo e Barrenetxea sulle fasce e Oyarzabal al centro. Panchina per Zakharyan e Sadiq.21:00

Tre indisponibili anche per Simone Inzaghi, che deve fare a meno di Calhanoglu, oltre a Sensi e Agoumé, fuori dalla lista Champions. L'allenatore nerazzurro cambia qualcosa rispetto alla formazione tipo finora vista in campionato, concedendo l'esordio a Pavard, vicino a de Vrij e Bastoni. Asllani sostituisce Calhanoglu in cabina di regia, con Carlos Augusto preferito a Dimarco sulla sinistra. Prima da titolare per Arnautovic, al fianco di Lautaro Martinez.21:00

Quasi tutto pronto alla Reale Arena di San Sebastian. L'arbitro è l'inglese Michael Oliver.VAR affidato al connazionale Attwell.20:59

CALCIO D'INIZIO! Comincia Real Sociedad-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai nerazzurri, oggi in campo con la terza maglia.21:01

4' PALO DI BARRENETXEA! L'esterno riceve all'interno dell'area, controlla e calcia forte sul primo palo, colpendo in pieno il legno.21:05

4' GOL! REAL SOCIEDAD-Inter 1-0! Rete di Brais Méndez! Errore in uscita di Bastoni, che perde palla sulla sua trequarti, regalandola al numero 7 basco, il quale, tutto solo davanti a Sommer, apre l'interno e porta in vantaggio la squadra di casa.21:06

7' Partenza difficile per l'Inter, che sta soffrendo il pressing molto alto della Real Sociedad.21:08

10' Giropalla prolungato dell'Inter, con i padroni di casa che rifiatano un po' dopo un inizio di partita molto aggressivo.21:13