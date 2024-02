PREPARTITA

FC Porto - Arsenal è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Arsenal sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

FC Porto nella fase a gironi ha incontrato Shakhtar Donetsk, Barcellona, Royal Antwerp e PSV Eindhoven superando il girone con 12 punti mentre Arsenal ha incontrato Lens, Siviglia e PSV Eindhoven superando il girone con 13 punti.

FC Porto-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto è stato eliminato in sette delle otto occasioni in cui ha incontrato squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Champions League, ad eccezione della volta in cui ha eliminato agli ottavi di finale il Manchester United, nella stagione in cui i portoghesi vinsero il trofeo, nel 2003-04.

L'Arsenal ha vinto tutte le tre partite casalinghe di Champions League disputate contro il Porto, con un punteggio complessivo di 11-0, ma non ha mai vinto nelle tre gare disputate in trasferte (1N, 2P).

L'ultima volta che l'Arsenal ha superato gli ottavi di finale di Champions League è stato battendo proprio il Porto, con un punteggio complessivo di 6-2 nella stagione 2009-10. Nicklas Bendtner segnò una tripletta all'Emirates con i Gunners nella sfida casalinga.

Ognuna delle ultime cinque squadre che hanno eliminato il Porto dalla Champions League nella fase a eliminazione diretta ha raggiunto la finale in quella stagione: Juventus nel 2016-17 (ottavi), Liverpool nel 2017-18 (ottavi) e nel 2018-19 (quarti di finale), Chelsea nel 2020-21 (quarti di finale) e Inter la scorsa stagione (ottavi).

Da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale in Champions League nel 2003-04, l'Arsenal è la squadra più volte uscita in questa fase del torneo (nove), comprese tutte le ultime sette presenze nella competizione, tra il 2010-11 e il 2016-17. Subito dopo i Gunners, troviamo proprio il Porto in questa speciale classifica, eliminato otto volte in questa fase.

Il Porto ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Champions League, tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti nove partite in casa nella competizione.

L'Arsenal è la squadra con più gol segnati nei primi tempi di questa Champions League, con ben 12 delle sue 16 reti totali arrivate nei primi 45 minuti di gioco. I Gunners vanno a segno nei primi tempi da 13 partite di fila nella competizione, la serie più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Nella fase a gironi di questa Champions League, solo Manchester City (91%) e Real Madrid (89%) hanno registrato una percentuale di passaggi completati sotto pressione più alta rispetto all'Arsenal (86%).

In una serie che risale a novembre 2018 con il Manchester City, Gabriel Jesus dell'Arsenal ha preso parte a 20 gol nelle ultime 18 partite da titolare in Champions League (15 reti, cinque assist). Finora è stato coinvolto in sei gol in quattro partite dal primo minuto con i Gunners in questa stagione (qauttro reti, due assist).

Nessun giocatore ha preso parte a più gol in Champions League in questa stagione rispetto a Bukayo Saka dell'Arsenal (tre gol, quattro assist), con il giovane giocatore inglese che finora ha partecipato in media ad un gol ogni 48 minuti giocati nella competizione.

Dove vedere FC Porto-Arsenal di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

FC Porto-Arsenal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 febbraio.

FC Porto-Arsenal è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

