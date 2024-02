GUNDOGAN! Spazio per il tedesco che calcia dalla distanza: Meret in angolo.21:23

Di Lorenzo tocca corto per Meret, Pedri prova ad inserirsi, il portiere blocca in uscita.21:16

Altra palla persa del Napoli in fase di impostazione, i partenopei si salvano in angolo.21:06

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Barcellona? La gara tra Napoli e Barcellona si giocherà mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Barcellona? L'arbitro del match sarà Felix Zwayer Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Barcellona sarà Bastian Dankert Dove si gioca Napoli - Barcellona? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Barcellona? Stadio Diego Armando Maradona Chi trasmette la partita Napoli - Barcellona? La partita tra Napoli e Barcellona verrà trasmessa da Amazon Prime Video Qual è il risultato di Napoli - Barcellona? Al 28° minuto del primo tempo il risultato di Napoli - Barcellona è 0-0

PREPARTITA

Napoli-Barcellona è valevole per gli Ottavi di Finale della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 21 febbraio alle ore 21.00 allo stadio Diego Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli-Barcellona è il tedesco Felix Zwayer. Assistenti i connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter, il quarto uomo Sven Jablonski e al Var Bastian Dankert e Soren Storks.

Il Napoli targato Calzona si tuffa nella Champions ospitando il Barcellona di Xavi. I partenopei con il terzo allenatore diverso in panchina si giocano tutto nella coppa regina rispolverando l’attacco Kvara-Osimhen. A centrocampo spazio al nuovo arrivo Traoré; debutto Champions per Mazzocchi e rientro in porta per Meret. Nel Barca out Gavi e Ferran Torres, ma occhio a Lewandowski, Gundogan e De Jong.

Probabili formazioni Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Pedri, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Vitor Roque. All.: Xavi

Dove vedere Napoli-Barcellona in diretta TV e streaming

Napoli-Barcellona sarà trasmessa stasera in esclusiva su Amazon Prime Video.