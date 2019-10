Benvenuti all'Etihad Stadium, tra qualche minuto prenderà il via Manchester City-Atalanta, valida per il terzo turno di Champions League, Girone C.20:30

PREPARTITA

Manchester City - Atalanta è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone C.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Atalanta è Orel Grinfeld (Israele, assistenti Hassan e Yarkoni. Alla VAR João Pinheiro e Roi Reinshreiber.

L'Atalanta, fanalino di coda con 0 punti del girone C, affronta una delle squadre di più forti della Champions League, il Manchester City, che guida a punteggio pieno il girone. La squadra di Gasperini, dopo il rocambolesco 3-3 in campionato contro la Lazio, dovrà fare a meno del proprio bomber Zapata. L'attacco sarà quindi formato da Muriel e Ilicic supportati dal Papu Gomez. A centrocampo dovrebbero esserci Hateboer, De Roon, Freuler e Castagne mentre in difesa ci saranno probabilmente Toloi, Kjaer e Palomino.

Probabili formazioni:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Gundogan, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Aguero, Mahrez All. Guardiola

Atalanta: Gollini, Toloi, Kjaer, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Ilicic, Muriel All. Gasperini



Dove vedere Manchester City - Atalanta di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Manchester City - Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Manchester City - Atalanta è una partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

