PREPARTITA

Inter - Borussia Dortmund è valevole per il terzo turno della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone F.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Dortmund è l'inglese Anthony Taylor, al VAR il suo connazionale Stuart Attwell.

L'Inter, dopo le prime due giornate della Champions League, si trova all'ultimo posto del girone F con 1 solo punto, mentre il Borussia Dortmund è al comando, insieme al Barcellona, con 4 punti.

Fondamentale per la squadra di Conte stasera ottenere la prima vittoria di questa edizione della Champions League. Rispetto alla formazione schierata in campionato contro il Sassuolo, partita vinta per 4-3, Conte dovrebbe schierare Asamoah e Godin per Biraghi e Bastoni. Indisponibili D'Ambrosio, Sensi e Sanchez, Gagliardini dovrebbe trovare una maglia da titolare. Il Borussia, che sta facendo molto bene in Bundesliga, dovrà fare a meno di Reus rimasto in Germania per influenza. Indisponibile anche Paco Alcacer per un problema muscolare.

Probabili formazioni:

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Waigl, Hummels, Hakimi, Delaney, Witsel, Sancho, Brandt, Hazard, Goetze All. Favre

Dove vedere Inter - Borussia Dortmund di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Inter - Borussia Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 ottobre.

Inter-Dortmund è una partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone F. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

