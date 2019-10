PREPARTITA

Salisburgo - Napoli è valevole per il terzo turno della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone E.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Wals-Siezenheim di Salisburgo.

Arbitro di Salisburgo - Napoli è Clément Turpin (Francia) con assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR il connazionale François Letexier.

Il Napoli, dopo i primi due turni della Champions League, si trova al comando del girone E con 4 punti mentre il salisburgo si trova al secondo posto ad una lunghezza, 3 punti.

La squadra di Ancelotti cercherà di ottenere un'importante vittoria che potrebbe proiettare il Napoli ad una quasi certo ottavo di finale. Ancelotti non si è voluto sbilanciare sulla formazione: tanti dubbi in attacco con Mertens farito rispetto ai suoi tre compagni di squadra. A centrocampo dovrebbero giocare Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz e Allan. Indisponibili Hysaj, Ghoulam e Mario Rui in difesa dovrebbero giocare Malcuit, Manolas, Koulbaly e Di Lorenzo. Il Salisburgo, primo in classifica nel suo campionato, giocherà con il classico 4-4-2.

Probabili formazioni:

Salisburgo: Stankovic, Kristensen, Ongue'ne', Wober, Ulmer, Szoboszlai, Junuzovi, Mwepu, Minamino, Hwang, Haaland. All. Marsch

Napoli: Meret, Malcuit, Manolas, Koulbaly, Di Lorenzo, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Milik. All. Ancelotti

Dove vedere Salisburgo - Napoli di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Salisburgo - Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 ottobre.

Salisburgo - Napoli è una partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

