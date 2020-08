LIVE PARIS SAINT-GERMAIN - BAYERN MONACO 0-1 CHAMPIONS 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Terzo gol per Coman in questa edizione, mai così tanti per lui in una singola stagione in Champions League.22:20

AMMONITO Leandro Paredes. Giallo per proteste per l'argentino ex Roma. 22:11

Si scaldano gli animi per un fallo si Nwymar di Goretkza: Orsato chiede calma con il cartellino in mano.22:10

Angolo per il Bayern: Kimmich prova ad accentrarsi per il cross, gli chiude la strada Mbappé.22:08

Muller non arriva sul suggerimento di Thiago: rimessa dal fondo per il PSG.21:45

Angolo per il Bayern che non crea pericoli: Alaba non si fida e serve Neuer per evitare il contropiede dei francesi.21:44

Gran palla di Alaba per Gnabry, l'esterno non ci arriva per pochi centimetri.21:35

Muller bene per Gnabry, cross di prima per Lewandowski che Thiago Silva allontana.21:21

Gnabry cerca l'inserimento di Kimmich, palla troppo lunga per il terzino che non può arrivare sulla sfera.21:20

NEYMAR! Palla in profondità´per il brasiliano che calcia di sinistro di prima intenzione: grandissimo intervento di Neuer che mette in angolo.21:19

Punizione battuta da Di Maria, Davies mette in out con un colpo di testa.21:10

Pressione altissima per il Bayern Monaco, PSG che comunque non vuole calciare ma prova sempre giocare palla a terra.21:04

Punizione dalla trequarti per il Bayern Monaco: Kimmich mette in mezzo, Paredes di testa mette in out.21:04

Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sono incontrate otto volte in precedenza, sempre nella fase a gironi della Champions League – cinque vittorie per il PSG e tre per il Bayern, inclusa quella dell’ultima sfida, a dicembre 2017.20:18

Nel Bayern Monaco la sorpresa é Coman per Perisic, con l'ex Inter che partirà dalla panchina. Per il resto formazione che rispecchia la semifinale, Lewandowski accompagnato da Gnabry e Muller, in difesa Boateng e Alaba.20:10

Tuchel conferma il 4-3-3 co Mbappé prima punta, solo panchina per Icardi, alle sue spalle Neymar e Di Maria. A centrocampo Paredes preferito a Guye, in mediana Marquinhos con Herrera.20:08

E´tutto pronto per la finale: il Paris Saint Germain affronta il Bayern Monaco per decretare il nuovo campione della Champions League, la coppa dalle grande orecchie che testimonia la miglior squadra di Europa.19:48

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per la finale di Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbona.

Arbitro dell'incontro sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Giallatini mentre al VAR ci sarà l'esperto Irrati.

Il PSG arriva in finale dopo aver eliminato l'Atalanta nei quarti ed il Lipsia in semifinale con un netto 3-0. Il Bayern Monaco invece arriva in finale dopo aver eliminato ed umiliato il Barcellona di Messi nei quarti per 8-2 ed il Lione per 3-0 in semifinale.

Il PSG è alla sua prima finale di Champions League. Tuchel si affiderà davati alla coppia Neymar - Mbappé per cercare di scardinare la difesa bavarese. Il Bayern Monaco, che invece insegue il suo sesto titolo nella massima competizione europea, arriva in finale in grandissima forma: 10 vittorie in 10 partite e 42 gol segnati, 28 vittorie nelle ultime 29 partite giocate. Numeri che fanno della squadra tedesca la favorita della finale. Flick come al solito si affiderà davanti al terzetto Lewandowski, che ha già segnato 15 gol in questa competizione, Muller e Gnabry.

Il Paris Saint-Germain nella fase a gironi ha incontrato Real Madrid, Galatasaray, Bruges e Stella Rossa superando il girone con 16 punti mentre il Bayern Monaco ha incontrato Tottenham, Olympiakos e Stella Rossa superando il girone con 18 punti.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain: Navas; Kherer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick

Dove vedere PSG - Bayern Monaco di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

PSG - Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 agosto.

La partita sarà trasmessa in chiaro su canale 5 sul DTT e sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League