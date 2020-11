Zidane senza i suoi pilastri Sergio Ramos e Benzema opta per Mariano Diaz al centro dell'attacco con Hazard e Lucas Vazquez a completare il tridente. A centrocampo il giovane Odegaard vince il ballottaggio con Casemiro, recuperato ma non al meglio, mentre in difesa Carvajal e Mendy a presidiare le fasce e coppia centrale formata da Varane e Nacho.20:10

Nessuna sorpresa nell'undici di Conte che conferma per intero il centrocampo visto domenica contro il Torino con Hakimi e Young a tutta fascia e Gagliardini insieme a Barella e Vidal nel cuore della mediana. In attacco si riforma la coppia Lukaku-Lautaro mentre in difesa, al fianco di Bastoni, ritrovano la maglia da titolare Skriniar e De Vrij.20:10

Sono sette i precedenti giocati al Meazza tra le due formazioni con cinque vittorie nerazzurre e due pareggi; perfetta parità invece per quanto riguarda gli scontri totali con un bilancio di sette vittorie per parte e due pari.19:47

Match quasi da dentro o fuori per l'inter che ha l'obbligo dei tre punti per abbandonare l'ultimo posto del Gruppo B e rimettersi in carreggiata in ottica qualificazione; a Milano sbarca però un Real Madrid che non può permettersi passi falsi alla luce del gironcino d'andata chiiuso con soli quattro punti, due in più dei nerazzurri di Conte.19:47

PREPARTITA

Inter - Real Madrid è valevole per la prima partita del ritorno della fase a gironi della Champions League 2020/2021, girone B.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro dell'incontro sarà l'inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR ci sarà invece Stuart Attwell.

L'Inter di mister Conte dopo 3 giornate si trova in ultima posizione nel girone B a soli 2 punti, a due lunghezze dal Real Madrid di Zidane. Il girone è guidato dal Borussia Monchengladbach a 5 punti. Data la situazione in classifica stasera per l'Inter è obbligatorio vincere: una sconfitta significherebbe perdere quasi tutte le speranze di accedere agli ottavi di Champions League. Conte per il delicato match dovrebbe affidarsi ai giocatori che danno più certezze. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Linea mediana formata da Gagliardini e Vidal, con Hakimi e Young sulle fasce. Davanti Lautaro Martinez farà da spalla a Lukaku, supportati da Barella. Il Real Madrid di Zidane si presenta al match con il suo capitano assente. Indisponibili Sergio Ramos e Odriozola. Davanti quasi certo il tridente Asensio, Mariano Diaz e Hazard

Probabili formazioni

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Real Madrid: Curtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All. Zidane

Dove vedere Inter - Real Madrid di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Inter - Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Il big match sarà visibile in esclusiva in TV sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League