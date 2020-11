PREPARTITA

Liverpool - Atalanta è valevole per la prima partita del ritorno della fase a gironi della Champions League 2020/2021, girone D.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandes. Al VAR ci sarà invece Alejandro Hernandez.

L'Atalanta di mister Gasperini dopo 3 giornate si trova al secondo posto nel girone D a 4 punti, a pari merito con l'Ajax. Il Girone è guidato dal Liverpool a punteggio pieno con 9 punti. L'Atalanta cerca di riscattare la pesante sconfitta nella partita d'andata: a Bergamo finì 5-0 per la squadra di Klopp. Gasperini recupera Djimsiti, Hateboer e Muriel. Quest'ultimo sembra favorito su Ilicic per giocare in attacco insieme agli intoccabili Papu Gomez e Zapata. Il Liverpool si presenta alla sfida in grande emergenza in difesa. Klopp dovrà fare a meno di tutti i difensori titolari: Van Dijk, Joe Gomez, Robertson e Alexander Arnold. In attacco turno di riposo per Firmino: dovrebbero giocare Shaqiri e Manè.

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Diogo Jota, Manè. All.Klopp

Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All.Gasperini

Dove vedere Liverpool - Atalanta di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Liverpool - Atalanta si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

La partita sarà visibile in esclusiva in TV sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

