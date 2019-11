LIVE ATALANTA - DINAMO ZAGABRIA 1-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Atalanta in vantaggio grazie a un rigore di Muriel, ma almeno altre quattro limpide occasioni per i nerazzurri (oltre a tre per gli ospiti): grande calcio a San Siro.21:45

AMMONIZIONE: giallo pesante per l'Atalanta, lo prende infatti Toloi per una trattenuta su Petkovic. E il brasiliano era diffidato.21:41

Tacco di Muriel per Hateboer, che gli restituisce il pallone. Il colombiano però alza troppo la mira e l'Atalanta sciupa un'altra occasione per raddoppiare.21:39

Theophile-Catherine trova il lancio giusto per Orsic, bravissimo Gollini a uscire con i piedi e a spazzare via la palla.21:31

Occhio agli spauracchi della Dinamo: sono ancora tutti in campo, Petkovic e Orsic in avanti e Olmo a centrocampo. A Zagabria hanno fatto malissimo alla Dea.20:30

Per l'Atalanta è indispensabile vincere, sia questa partita che quella di Donetsk: in caso di mancato successo sarà eliminazione aritmetica già stasera.20:30

Benvenuti allo stadio San Siro di Milano, tra qualche minuto prenderà il via Atalanta-Dinamo Zagabria, sfida decisiva per il prosieguo del cammino orobico in Champions League.20:30

PREPARTITA

Atalanta - D. Zagabria è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Atalanta - D. Zagabria è Sergei Karasev (Russia).

La partita di andata D. Zagabria - Atalanta si è giocata il 18 settembre 2019 e si è conclusa 4-0.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Atalanta: Gollini, Toloi, Masiello, Djimsiti, De Roon, Ilicic, Hateboer, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Zapata

D. Zagabria: Livakovic, Leovac, Peric, Catherine, Stojanovic, Ademi, Dilaver, Moro, Petkovic, Olmo, Orsic



Dove vedere Atalanta-D. Zagabria di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Atalanta-D. Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Atalanta-D. Zagabria è una partita valevole per la giornata 5 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League