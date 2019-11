LIVE MANCHESTER CITY - SHAKHTAR 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

MORAES! Che occasione per lo Shakhtar! Assist di Tete per l'attaccante che calcia alle stelle da centro area!21:28

TETE! Che occasione per lo Shakhtar! Ederson sbaglia tutto uscendo palla al piede, Fernandinho salva tutto sul brasiliano in piena area!21:15

All'Etihad Stadium la squadra di Guardiola cerca i punti per la qualificazione e per blindare il primo posto del girone21:04

PREPARTITA

Man. City - Shakhtar è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad di Manchester.

Arbitro di Man. City - Shakhtar è Slavko Vincic (Slovenia).

La partita di andata Shakhtar - Man. City si è giocata il 18 settembre 2019 e si è conclusa 0-3.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Man. City: Bravo, Ederson, Zinchenko, Fernandinho, Otamendi, Walker, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Gabriel Jesus, Mahrez, Sterling

Shakhtar: Pyatov, Ismaily, Matvienko, Kryvstov, Bolbat, Marlos, Taison, Solomon, Patrick, Stepanenko, Moraes



Dove vedere Man. City-Shakhtar di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Man. City-Shakhtar si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Man. City-Shakhtar è una partita valevole per la giornata 5 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League