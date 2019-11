LIVE SLAVIA PRAGA - INTER 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Eden Arena

Città: Praga

20:30

Benvenuti al live di Slavia Praga-Inter!20:30

Per i nerazzurri è arrivato il momento della verità in Champions. Solo una vittoria permetterebbe alla squadra di Conte di restare in corsa per la qualificazione!20:30

Dopo l'amara sconfitta di Dortmund i nerazzurri sono ancora padroni del proprio destino: sei punti nelle ultime due partite e sarà qualificazione!20:30

1' INIZIA LA PARTITA! Il primo pallone è dei cechi!21:01

4' Inizio aggressivo dello Slavia, che pressa a tutto campo. I cechi sono ancora teoricamente in corsa per il 2° posto, ma cercano punti soprattutto per agganciare l'Europa League21:04

5' SOUCEK! Il capitano dello Slavia ruba palla sulla trequarti dell'Inter e va al tiro: sul fondo!21:05

8' L'Inter fatica a giocare palla a terra, ma la squadra di Conte ha pazienza e non vuole lanciare lungo21:08

10' LAUTARO! Lampo dell'Inter! Gran assist di prima di Borja Valero per l'argentino che calcia di prima intenzione: sul fondo di pochissimo!21:10

12' AMMONIZIONE! Secondo fallo in tre minuti per Vecino e giallo pesante per l'uruguaiano: fallo da dietro su Boril21:12

15' Partita più equilibrata ora. Lo Slavia attacca e corre, ma l'Inter è uscita dal guscio21:15

18' Inter molto compatta, gran lavoro in fase difensiva anche dei due attaccanti, in particolare di Lautaro21:18

19' GOL DELL'INTER! LAUTARO MARTINEZ!



Statistiche Martinez:



Numero maglia: 10

Gol: 1

Luogo di nascita: Bahìa Blanca

Data di nascita: 22/08/199721:19

21' Che azione dei due attaccanti! Lukaku va via sulla destra e crossa per Lautaro che gira da campione nell'angolo alto!21:21

24' Slavia gelato dall'azione individuale dei due attaccanti dell'Inter: gara in discesa per i nerazzurri, che potranno sfruttare le ripartenze21:24

24' AMMONIZIONE! Lautaro entra in ritardo su Soucek: giallo ingenuo rimediato da 'El Toro'21:24

27' Lo Slavia ha accusato il colpo dello svantaggio dopo un buon inizio. Inter concentratissima21:27

28' HUSBAUER! Bella azione in velocità dello Slavia! Cross dalla destra e girata al volo del centrocampista: alto non di molto!21:28

31' Inter in campo con il pensiero a cosa faranno Barcellona e Borussia Dortmund21:31

33' Le tre squadre sono racchiuse in 4 punti, l'Inter confida nella vittoria dei catalani, avversari nell'ultima giornata a San Siro21:33

35' GOL DELL'INTER! LUKAKU!21:35

36' GOL TOLTO DAL VAR! Ancora combinazione Lautaro-Lukaku: questa volta assist dell'argentino e il belga insacca a porta vuota, ma tutto fermo per fuorigioco!21:36

37' RIGORE PER LO SLAVIA!21:37

38' Entrataccia di De Vrij da dietro su Olayinka: rigore confermato dal Var!21:38

38' GOL! SOUCEK INSACCA!21:38

39' Incredibile a Praga! L'Inter passa in un attimo dallo 0-2 al pareggio! Tutto da rifare!21:39

42' Buone notizie per l'Inter da Barcellona: 2-0 per i catalani sul Borussia Dortmund. Ma ai nerazzurri serve la vittoria questa sera21:42

44' Adesso è l'Inter ad aver accusato il colpo del gol: i giocatori dello Slavia continuano a correre su ritmi altissimi!21:44

44' Concessi due minuti di recupero21:44

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Parità all''Eden Arena'!21:45

45' Tanti rimpianti dell'Inter, che ha sofferto tanto, riuscendo però a sbloccare il risultato: ma la partita è cambiata in un minuto. A tra poco per la cronaca del secondo tempo!21:45

46' È INIZIATO IL SECONDO TEMPO!22:01

49' Buon avvio dell'Inter, che ha assoluto bisogno di vincere per restare in corsa per la qualificazione22:04

52' Lo Slavia ha comunque ancora energie da spendere. Partita apertissima!22:07

53' AMMONIZIONE! Primo giallo in casa Slavia: Kudela abbatte Brozovic22:08

55' BROZOVIC! Slalom del croato che recupera palla sulla trequarti avanza fino al limite, ma calcia male: palla alta!22:10

58' SOSTITUZIONE SLAVIA! Traorè prende il posto di Stanciu. Primo cambio della partita22:13

61' Tutto ribaltato rispetto al primo tempo: ora è l'Inter a pressare e lo Slavia in difficoltà è costretto a lanciare lungo22:16

62' MASOPUST! Lampo dello Slavia! Il centrocampista si fa luce fino al limite e lascia partire un destro deviato da Skriniar: Handanovic devia in angolo!22:17

64' TRAORÈ! L'ivoriano si accentra e scaglia il destro dai 22 metri: a lato. Torna a spingere lo Slavia22:19