DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Feyenoord - Atletico madrid? La gara tra Feyenoord e Atletico madrid si giocherà martedì 28 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Feyenoord - Atletico madrid? L'arbitro del match sarà Anthony Taylor Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Feyenoord - Atletico madrid sarà Stuart Attwell Dove si gioca Feyenoord - Atletico madrid? La partita si gioca a Rotterdam In che stadio si gioca Feyenoord - Atletico madrid? Stadio De Kuip Chi trasmette la partita Feyenoord - Atletico madrid? La partita tra Feyenoord e Atletico madrid verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Feyenoord - Atletico Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Atletico Madrid sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Feyenoord-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Feyenoord e Atlético Madrid in competizioni europee risale alla seconda giornata della fase a gironi di questa Champions League, vittoria per 3-2 per la squadra spagnola.

L'Atlético Madrid non ha mai perso una trasferta contro una squadra olandese in Champions League (2V, 2N), mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Questa è la prima trasferta in Olanda dalla vittoria per 1-0 sul PSV nella fase a gironi 2016/17.

Questa sarà la prima volta che il Feyenoord ospiterà una squadra spagnola in Coppa dei Campioni/Champions League dall'ottobre 1974 (0-0 v Barcellona). L'ultimo incontro casalingo contro una squadra spagnola in tutte le competizioni risale invece al novembre 2014, vittoria per 2-0 sul Siviglia in Europa League.

L'Atlético Madrid è imbattuto in questa stagione di Champions League (2V, 2N); l'ultima volta che la squadra spagnola ha evitato la sconfitta nelle prime cinque partite di una singola edizione della competizione risale al 2016/17 – edizione in cui ha raggiunto le semifinali (eliminata dal Real Madrid).

Questa sarà la 100a partita di Diego Simeone sulla panchina dell'Atlético Madrid in Champions League: l'argentino diventerà il terzo allenatore a raggiungere questo traguardo con una sola squadra nella competizione, dopo Alex Ferguson con il Manchester United (190) e Arsène Wenger con l'Arsenal (177).

Dopo le due vittorie interne raccolte in questa edizione della Champions League (contro Celtic e Lazio), il Feyenoord potrebbe vincere tre partite casalinghe in un'unica stagione di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dal 1971/72 (3).

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League, nessuna squadra ha segnato più gol dell'Atlético Madrid (12 – come il Manchester City). Infatti, a due partite dalla fine, è a soli tre gol dal proprio record nella fase a gironi in una singola edizione della competizione (15 nel 2013/14, quando arrivò in finale).

L'allenatore del Feyenoord Arne Slot potrebbe diventare il primo olandese a vincere le prime tre partite casalinghe in Champions League dai tempi di Phillip Cocu nel 2015/16, nonché il quarto allenatore olandese a riuscirci in assoluto nella competizione (anche Johan Cruyff nel 1993/94 e Guus Hiddink nel 1998/99).

Antoine Griezmann (quattro gol) e Álvaro Morata (cinque gol) hanno segnato in ciascuna delle ultime tre presenze con l'Atlético Madrid in Champions League. L'ultimo giocatore a segnare in quattro presenze consecutive con il club nella competizione è stato Diego Costa nel marzo 2014 (una serie di cinque).

Nonostante sia entrato in campo al 65°, Samuel Lino ha preso parte a metà dei gol dell'Atlético Madrid nella vittoria per 6-0 sul Celtic (3/6 – un gol, due assist). I suoi 25 minuti in campo sono stati il minimo per un giocatore direttamente coinvolto in almeno tre gol in una partita di Champions League dall'ottobre 2022, quando la coppia del Liverpool Mohamed Salah (22 minuti, tre gol), Diogo Jota (17 minuti, tre assist) ci riuscì nella stessa partita contro i Rangers.

Dove vedere Feyenoord-Atletico Madrid di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Feyenoord-Atletico Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Feyenoord-Atletico Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

