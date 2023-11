(23) EMRE CAN (C)

Stante la lunghissima lista di indisponibili, scelte quasi obbligate per Stefano Pioli, il quale schiera Olivier Giroud quale unica punta con a supporto il tridente formato da Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Sorpresa Yacine Adli nei due mediani, col talento francese che giocherà titolare in coppia con Tijjani Reijnders e al posto di Rade Krunic. 20:05

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Borussia risponde invece con un 4-2-3-1 formato da: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Emre Can, Sabitzer - Reus, Malen, Bynoe-Gittens - Fullkrug. All. Terzic. A disposizione: Meyer, Lotka - Blank, Wolf - Ozcan, Brandt, Reyna - Adeyemi, Haller, Moukoko.20:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Adli, Reijnders- Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic - Giroud. All. Pioli. A disposizione: Mirante, Nava - Bartesaghi, Florenzi - Krunic, Pobega - Jovic, Traorè.20:12

Il Borussia Dortmund di mister Terzic ha invece regolato il Newcastle nei due precedenti impegni europei (1-0 all'andata, 2-0 al ritorno) e punta ovviamente a incamerare i tre punti che significherebbero qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. I gialloneri sono peraltro reduci dal 4-2 rifilato al Borussia M'Gladbach nell'ultima giornata di Bundesliga, campionato in cui occupano il quarto posto, con 24 punti ottenuti in 12 partite. 19:40

PREPARTITA

Milan - Borussia Dortmund è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Borussia Dortmund sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Milan-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ospiterà il Borussia Dortmund in Champions League per la prima volta dopo la sconfitta per 1-0 nella seconda fase a gironi del 2002/03. Il Milan aveva vinto le due precedenti partite casalinghe contro il Dortmund (4-1 nella Coppa dei Campioni 1957/58, 3-1 nella Coppa UEFA 2001/02).

Il Borussia Dortmund ha perso quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee UEFA (1N), dopo la vittoria per 2-0 sull'Udinese nell'ottobre 2008 in una partita di Coppa UEFA.

Il Milan ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe in competizioni europee contro squadre tedesche (11V, 4N), anche se la sconfitta è arrivata contro il Borussia Dortmund (0-1 in Champions League nel 2002/03).

Dopo la vittoria sul Paris Saint-Germain nella quarta giornata, l'allenatore del Milan Stefano Pioli punterà a vincere due partite consecutive in Champions League solo per la seconda volta da allenatore – ci è già riuscito a febbraio di quest'anno (una serie di tre). Questa sarà la sua 23ª partita nella competizione.

Dopo le vittorie consecutive sul Newcastle (1-0 in trasferta e 2-0 in casa), il Borussia Dortmund cercherà di vincere tre partite di fila in Champions League per la prima volta da novembre 2020 (una serie di tre con Lucien Favre).

Il Milan ha segnato solo due gol nelle quattro partite di questa Champions League, solo il Benfica (uno) ha segnato meno finora. Tuttavia, solo l’Inter (-3.8) ha fatto peggio sul totale degli Expected Goals rispetto al Milan nella fase a gironi di questa stagione (-3.7 – due gol su 5.7 xG).

Il Borussia Dortmund non ha subito gol nelle ultime tre partite di Champions League, mentre non mantiene la porta inviolata per quattro gare consecutive nella competizione da aprile-ottobre 2014, sotto la guida di Jürgen Klopp (una serie di quattro).

Se il Borussia Dortmund dovesse vincere questa partita, Edin Terzic (41 anni 29 giorni) sarebbe l'allenatore più giovane a battere il Milan al Meazza in Champions League dai tempi di Pep Guardiola (40 anni 309 giorni) nel novembre 2011 (Milan-Barcellona 2-3).

Rafael Leão è in testa tra tutti i giocatori del Milan in questa Champions League per occasioni create su azione (otto), dribbling riusciti (15) e movimenti in avanti palla al piede (34). Dopo il suo gol contro il Paris Saint-Germain, potrebbe segnare in due partite consecutive nella competizione per la prima volta.

Il difensore del Borussia Dortmund Mats Hummels ha effettuato il maggior numero di tackle e intercetti combinati in questa stagione di Champions League (24: 14+10). Infatti, è solo uno dei tre giocatori con almeno 10 contrasti e almeno 10 intercetti in questo torneo finora, insieme a Fikayo Tomori del Milan e Abdülkerim Bardakci del Galatasaray.

