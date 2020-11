Questo sarà il primo incontro di sempre tra Liverpool e Atalanta in tutte le competizioni, la Dea affronterà la sua terza avversaria inglese differente, dopo aver incontrato l’Everton in Europa League nel 2017/18 (2V) e il Manchester City nella scorsa Champions League (1N, 1P).20:39

Tanti problemi in difesa per Klopp che non puó contare su Van Dijk e Fabinho, Sara il giovane Williams a fare coppia con Gomez. Jones vince il ballottaggio con Milner in mediana, in attacco Jota e non Firmino con Salah e Mané.20:38

Una sfida non solo importante per il prestigio degli avversari, ma anche per la classifica di un Girone D molto equilibrato: i Reds guidano a quota sei punti, l'Atalanta é seconda a quota quattro.20:28

PREPARTITA

Atalanta - Liverpool è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone D.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Liverpool sarà il rumeno Ovidiu Hategan coadiuvato da Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Atalanta e Liverpool si trovano nel girone D insieme ad Ajax e FC Midtjylland. Dopo due giornate il Liverpool comanda il girone a punteggio pieno con 6 punti seguita a due lunghezze dalla squadra di Gasperini a 4 punti. La partita è molto importante per l'Atalanta in quanto permetterebbe, in caso di vittoria, di allungare sulle inseguitrici Ajax e FC Midtjylland ferme a 1 e 0 punti.

Il match è molto impegnativo per la squadra bergamasca: di fronte una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, il Liverpool di Klopp. La squadra di Gasperini si trova in uno stato di forma buono ma non ottimo: nell'ultimo match in serie A ha vinto per 2-1 in casa del Crotone rischiando non poco.

Probabili formazioni

Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; A. Gomez; Muriel, Zapata. All: Gasperini

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, J. Gomez, R. Williams, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All: Klopp

