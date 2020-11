Stadio Estádio do Dragão di Porto 3 Novembre 2020 ore 21:00

(6) KEVIN STROOTMAN (C)

(24) SAIF-EDDINE KHAOUI (C)

(17) MICHAËL CUISANCE (C)

(22) PAPE ALASSANE GUEYE (C)

(23) MARLEY AKÉ (C)

(10) DIMITRI PAYET (C)

(21) VALENTIN RONGIER (C)

(8) MORGAN SANSON (C)

(4) BOUBACAR KAMARA (C)

(6) MAMADOU LOUM (C)

(21) ROMÁRIO BARÓ (C)

(16) MARKO GRUJIC (C)

(50) FÁBIO VIEIRA (C)

(8) MATEUS URIBE (C)

(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(25) OTÁVIO (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori20:30

FC Porto - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 3 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Marseille sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Attualmente FC Porto si trova 11° in classifica con 0 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Marseille si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

FC Porto ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6; Marseille ha segnato 2 gol e ne ha subiti 11.

FC Porto e Marseille si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match FC Porto ha vinto 3 volte, Marseille non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

FC Porto Marseille Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 1 0 Numero di partite perse 1 2 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 3 0 Gol totali subiti 3 4 Media gol subiti per partita 1.5 2.0 Percentuale possesso palla 37.8 42.8 Numero totale di passaggi 729 912 Numero totale di passaggi riusciti 570 747 Numero di tiri nello specchio per partita 8 4 Percentuale di tiri in porta 57.1 36.4 Numero totale di cross 24 20 Numero medio di cross riusciti 8 2 Duelli per partita vinti 93 94 Duelli per partita persi 90 81 Corner subiti 13 7 Corner guadagnati 5 4 Numero di punizioni a favore 29 21 Numero di punizioni concesse 17 19 Tackle totali 24 32 Percentuale di successo nei tackle 62.5 65.6 Fuorigiochi totali 0 4 Numero totale di cartellini gialli 4 2 Numero totale di cartellini rossi 0 0

Dove vedere FC Porto-Marseille

FC Porto-Marseille si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 novembre.

