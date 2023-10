(7) YACINE ADLI (C)

(32) TOMMASO POBEGA (C)

(14) TIJJANI REIJNDERS (C)

(80) YUNUS MUSAH (C)

(7) GIOVANNI REYNA (C)

(8) FELIX NMECHA (C)

(17) MARIUS WOLF (C)

(19) JULIAN BRANDT (C)

(23) EMRE CAN (C)

(11) MARCO REUS (C)

(21) DONYELL MALEN (C)

(6) SALIH ÖZCAN (C)

Fase complicata del matcch per il Milan, che fatica a uscire dalla sua metà campo.21:35

AMMONITO Emre Can per un intervento pericoloso su Giroud.21:25

Calcio di punizione battuto verso l'area da Brandt e girato di testa da Bensebaini, che non trova la porta.21:24

AMMONITO Tijjani Reijnders per una trattenuta ai danni di Reus.21:24

Giropalla prolungato del Milan. La squadra di Pioli non trova varchi.21:23

AMMONITO Nico Schlotterbeck per un fallo di ostruzione su Leao.21:19

Pulisic scappa sulla destra e cerca Giroud con un cross in area, ma Schlotterbeck capisce tutto e devia in corner.21:15

Ritmo molto alto in questi primi minuti di partita.21:12

Bensebaini cerca la verticalizzazione per Brandt, ma sbaglia la misura del passaggio.21:09

CHE OCCASIONE PER MALEN! Contropiede del Borussia Dortmund con Bensebaini che crossa basso di prima in mezzo. Il pallone viene allontanato male da Thiaw e finisce sui piedi di Malen, che calcia di prima intenzione da ottima posizione, ma non trova la porta.21:07

Prima azione offensiva del Milan: Reijnders salta un uomo e imbuca per Pobega, che si inserisce nella difesa giallonera e calcia dall'interno dell'area, ma la sua conclusione viene deviata in corner.21:04

Quasi tutto pronto al Signal Iduna Park di Dortmund. Tra pochi minuti l'arbitro Szymon Marciniak darà il via al match.20:59

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con un 4-3-3: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Sportiello; Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Bartesaghi. 20:58

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Borussi Dortmund si schiera in campo con un 4-2-3-1: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Reyna, Nmecha, Haller, Wolf, Moukoko, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens.20:58

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Borussia Dortmund-Milan, gara valida per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League.20:56

PREPARTITA

Borussia Dortmund-Milan è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21.00 al mitico Westfallenstadion di Dortmund, che oggi si chiama Signal Iduna Park.

Arbitro di Borussia Dortmund-Milan è il polacco Szymon Marciniak coadiuvato dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece c’è Tomasz Kwiatkowski.

Dopo la prima partita il Borussia è al quarto posto della classifica del Girone F con 0 punti avendo perso per 2-0 al Parco dei Principi contro il PSG. Il Milan invece nella prima partita ha ottenuto un deludente 0-0 a San Siro contro il Newcastle di Tonali. Quindi in classifica attualmente: PSG 3 punti, Milan e Newcastle 1, Borussia 0.

Per il match di stasera Pioli sembra intenzionato a dar fiducia in mezzo al campo a Musah-Rijnders-Adli capaci di innescare le accelerazioni di Pulisic e Leao. Nel Borussia attenzione alla difesa di panzer e al talento di Sabitzer e Adeyemi in zona gol.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Terzic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Dove vedere Borussia Dortmund-Milan in diretta TV e streaming

