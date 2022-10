LIVE REAL MADRID - SHAKHTAR DONETSK 2-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Real madrid - Shakhtar donetsk? La gara tra Real madrid e Shakhtar donetsk si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Real madrid - Shakhtar donetsk? L'arbitro del match sarà Ivan Kruzliak Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Real madrid - Shakhtar donetsk sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Real madrid - Shakhtar donetsk? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Real madrid - Shakhtar donetsk? Stadio Santiago Bernabéu Chi trasmette la partita Real madrid - Shakhtar donetsk? La partita tra Real madrid e Shakhtar donetsk verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Football Qual'è il risultato di Real Madrid - Shakhtar Donetsk? Al 46° minuto del primo tempo il risultato di Real Madrid - Shakhtar Donetsk è 2-1

PREPARTITA

Real Madrid - Shakhtar Donetsk è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Shakhtar Donetsk sarà Ivan Kruzliak coadiuvato da Branislav Hancko e Jan Pozor. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Real Madrid-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Per la terza stagione consecutiva Real Madrid e Shakhtar Donetsk si incontrano nei gironi di Champions League. È solo la quinta sfida che si ripete per tre anni consecutivi in questa fase, ed è la prima da Manchester City-Shakhtar Donetsk tra il 2017/18 e il 2019/20. L’ultima volta che il Real Madrid ha incontrato la stessa squadra nella fase a gruppi per tre stagioni di fila è stato l’Ajax tra il 2010/11 e il 2012/13.

Il Real Madrid ha ottenuto quattro successi nelle sei partite contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League - tutte giocate nella fase a gironi - vincendo entrambi gli incontri nel 2015/16 e nel 2021/22 ma perdendoli nel 2020/21.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto in trasferta contro il Real Madrid nella fase a gironi della Champions League 2020/21, in cui la partita è stata giocata allo stadio Alfredo Di Stéfano. Solo quattro squadre hanno ottenuto due successi in casa dei Blancos nella competizione: Ajax, Bayern Monaco, Juventus e Roma.

Il Real Madrid ha vinto le ultime sei partite dei gironi di Champions League, segnando 17 gol e concedendone solo uno nel periodo. Questa è la loro striscia di successi più lunga in questa fase del torneo da novembre 2013 e settembre 2015, quando hanno vinto 10 incontri consecutivi.

Tra le squadre che hanno affrontato il Real Madrid almeno cinque volte in Champions League, solo Juventus (44%), Bayern Monaco (40%) e Manchester City (38%) hanno una percentuale di vittoria superiore allo Shakhtar Donetsk (33% - 2/6). Se dovesse vincere salirebbe al 43% dietro solo ai bianconeri (44%) in questo parametro.

Lo Shakhtar Donetsk (1V, 1N) potrebbe rimanere imbattuto nelle prime tre partite di Champions League per la prima volta dal 2014/15 quando poi si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta con Mircea Lucescu.

A partire dalla stagione 2021/22 Vinícius Júnior è il giocatore che ha creato più occasioni (33) e servito più assist (7) su azione in questa Champions League. Infatti, nessun giocatore è stato coinvolto più di lui in sequenze su azione terminate in gol nel periodo (18 come Robert Lewandowski).

Lo Shakhtar Donetsk ha la più alta percentuale realizzativa (50%) in questa Champions League avendo trovato la rete cinque volte con 10 tiri totali, di cui solo sei in porta.

Vinícius Júnior è stato coinvolto in sei gol (tre reti e tre assist) in quattro partite contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio.

A partire dalla scorsa stagione Thibaut Courtois è il portiere ad avere più “clean sheet” in Champions League (sette). Inoltre, il belga ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite del torneo – la sua miglior striscia di “clean sheet” consecutivi.

Dove vedere Real Madrid-Shakhtar Donetsk di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Real Madrid-Shakhtar Donetsk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.

Real Madrid-Shakhtar Donetsk è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Real Madrid - Shakhtar Donetsk tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League