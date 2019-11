PREPARTITA

Valencia - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Mestalla di Valencia.

Arbitro di Valencia - Lille è Sergei Karasev (Russia).

La partita di andata Lille - Valencia si è giocata il 23 ottobre 2019 e si è conclusa 1-1.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Costa, Coquelin, Parejo, Kondogbia, Cherushev, Gomez, Gameiro

Lille: Maignan, Celik, Fonte, Djalo, Bradaric, Yazici, Araujo, Soumare, Andre, Magalhaes, Osimhen



Dove vedere Valencia-Lille di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Valencia-Lille si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 novembre.

Valencia-Lille è una partita valevole per la giornata 4 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League