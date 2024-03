PREPARTITA

Real Sociedad - Paris Saint-Germain è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 5 marzo alle ore 21:00 allo stadio Reale Arena di San Sebastián.

Arbitro di Real Sociedad - Paris Saint-Germain sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Real Sociedad nella fase a gironi ha incontrato Borussia Dortmund, Milan, Inter, Salisburgo e Benfica superando il girone con 12 punti mentre Paris Saint-Germain ha incontrato Newcastle United, Milan e Borussia Dortmund superando il girone con 8 punti.

Real Sociedad-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prossima sarà la prima sfida casalinga per la Real Sociedad nella fase ad eliminazione diretta della Champions League dal febbraio 2004 – anche in quel caso contro una formazione francese negli ottavi di finale nella competizione (sconfitta per 0-1 vs Lione sia all’andata che al ritorno).

Il Paris Saint-Germain ha vinto solo due delle 12 trasferte contro avversarie spagnole in Champions League (3N, 7P) – perdendo sei delle ultime otto contro queste formazioni nella competizione (1V, 1N); in aggiunta, i parigini non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna di queste 12 sfide complessive – subendo in media 2.3 gol a partita (28 in totale).

L’ultima volta che una formazione spagnola, dopo avere perso la gara di andata di un match ad eliminazione diretta in Champions League con almeno due reti al passivo, è riuscita a qualificarsi al turno successivo risale al 2016/17 – quando il Barcellona dopo la sconfitta per 4-0 maturata in Francia riuscì a ribaltare il risultato vincendo 6-1 il ritorno vs PSG.

Questa è la 10ª volta che il Paris Saint-Germain disputa la gara di ritorno di una fase ad eliminazione diretta della Champions League avanti nel punteggio – solo in cinque di queste precedenti nove occasioni la formazione francese è riuscita poi a superare il turno (venendo eliminata nelle restanti quattro).

La Real Sociedad è rimasta in svantaggio per soli 37 minuti nella Champions League 2023/24 – e finora non è andata sotto nel punteggio in nessuna gara casalinga nella competizione: complessivamente, solo Real Madrid (26’) e Arsenal (29’) hanno fatto meglio dei baschi nel torneo.

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha perso tre delle precedenti cinque trasferte contro la Real Sociedad (1V, 1N) – considerando tutte le competizioni: tutte le tre sconfitte contro i baschi sono maturate in campionato tra il 2013 e il 2016 (due volte alla guida del Barcellona e una del Celta Vigo).

La Real Sociedad ha registrato 19 recuperi offensivi nella gara di andata degli ottavi di finale in questa Champions League – ovvero il dato più alto mai registrato in trasferta da una formazione vs PSG nella competizione dal 2006/07; infatti, i baschi vantano il maggior numero di recuperi offensivi nell’intero torneo (89).

Takefusa Kubo ha registrato una media di 2.5 occasioni a partita a seguito di movimenti palla al piede nella Champions League 2023/24 (1.5 tiri e un’occasione creata); in aggiunta, tra i giocatori con almeno 250’ disputati nella competizione, gli unici tre che vantano una media per 90’ migliore del giapponese sono del Real Madrid: Rodrygo (3.4), Jude Bellingham e Vinícius Júnior (2.8 per entrambi).

Dall’inizio del 2016/17, Kylian Mbappé è il giocatore che è stato coinvolto nel maggior numero di reti in trasferta in Champions League (34 in 31 match – frutto di 23 gol e 11 assist).

Fabián Ruiz è il giocatore del PSG che ha registrato sia il maggior numero di occasioni (tre) sia la più alta percentuale di passaggi riusciti (97%, 55/57) nella gara di andata vs Real Sociedad. In aggiunta, lo spagnolo è anche quello con la miglior percentuale di passaggi completati sotto pressione tra i giocatori della compagine francese nel 2023/24 (93%).

Dove vedere Real Sociedad-Paris Saint-Germain di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Paris Saint-Germain si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 5 marzo.

Real Sociedad-Paris Saint-Germain è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League