LIVE NAPOLI - PSG 0-1 - CHAMPIONS LEAGUE - 6 NOVEMBRE 2018. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La squadra di Klopp ha perso per 2-0: chi vince al San Paolo vola in testa e ipoteca la qualificazione

Fischi sonori dei tifosi azzurri per Buffon, al debutto in Champions con la maglia del Psg

Intenso il pressing del Psg, il Napoli prova a non buttare via il pallone

Il Napoli prova ad affidarsi ai lanci lunghi per evitare il pressing avversario, ma non è questo il modo migliore per azionare il tridente azzurro

AMMONIZIONE! Primo giallo della gara: proprio per Mbappé per fallo tattico che ha stoppato il contropiede del Napoli

45'

AMMONIZIONE! Giallo per proteste per Fabian Ruiz, che ha calciato il pallone con rabbia! Tensione in casa Napoli per il minuto di recupero concesso da Kuipers