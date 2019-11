PREPARTITA

Atalanta - Manchester City è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone C.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Atalanta - Manchester City è il bielorusso Aleksei Kulbakov, assistenti Dmistri Zhuk e Oleg Maslyanko. Quarto uomo sarà Denis Scherbakov (BLR), mentre al VAR ci sarà il francese Clement Turpin.

La partita di andata Manchester City - Atalanta si è giocata il 22 ottobre 2019 e si è conclusa 5-1. Dopo tre giornate il Manchester City di Guardiola guida saldamente il girone C a punteggio pieno con 9 punti mentre l'Atalanta di Gasperini si trova ultima con 0 punti.

Fondamentale per la Dea oggi vincere per lasciare una piccola speranza di qualificazione per gli ottavi di finale o almeno per l'Europa League. L'Atalanta non viene da un buon periodo: nell'ultimo turno di campionato ha perso in malo modo in casa contro il Cagliari. Mister Gasperini dovrebbe schierare il tridente composto da Gomez, Ilicic e Muriel per cercare di scardinare la difesa del Manchester City. Sicuro il rientro di De Roon lasciato a riposo domenica in campionato. Guardiola dovrebbe concedere una giornata di riposo al bomber Aguero: al suo posto probabile l'inserimento di Sterling.

Probabili formazioni

Atalanta: Gollini, Palomini, Kjaer, Djimsiti, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Ilicic, Muriel. All.: Gasperini

Manchester City: Ederson, Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy, Gundogan, Silva, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Gabriel Jesus. All. Guardiola



Dove vedere Atalanta - Manchester City di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Atalanta - Manchester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

Atalanta - Manchester City è una partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone C. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

