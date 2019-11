PREPARTITA

Stella Rossa - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic di Belgrado.

Arbitro di Stella Rossa - Tottenham è Carlos del Cerro Grande (Spagna).

La partita di andata Tottenham - Stella Rossa si è giocata il 22 ottobre 2019 e si è conclusa 5-0.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Stella Rossa: Borjan, Gobeljc, Milunovic, Degenek, Rodic, Van La Parra, Canas, Vulic, M Garcia, Marin, Tomane'

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Sissoko, Alli, Ndombele, Lamela, Kane, Son



Dove vedere Stella Rossa-Tottenham di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

Stella Rossa-Tottenham è una partita valevole per la giornata 4 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League