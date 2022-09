LIVE BORUSSIA DORTMUND - COPENAGHEN 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) EMRE CAN (C)

Borussia Dortmund - Copenaghen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:45 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Copenaghen sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Borussia Dortmund-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il terzo incontro nelle maggiori competizioni europee tra Borussia Dortmund e Copenaghen, con il club tedesco che ha vinto entrambi i precedenti per 1-0 (sedicesimi della Coppa UEFA 2001/02).

Il Borussia Dortmund non ha mai perso contro un club danese in Europa nei quattro precedenti (3V, 1N), mentre il Copenaghen non ha mai battuto un avversario tedesco nei 10 precedenti tra tutte le competizioni europee (3N, 7P).

Il Borussia Dortmund parteciperà alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la 20ª volta, incluse tutte le ultime sette stagioni consecutive (sua migliore serie di qualificazioni in assoluto nella competizione); i tedeschi, eliminati dalla fase a gironi della scorsa stagione, solo nel 1999/00 e nel 2001/02 non sono riusciti a superare la prima fase a gironi in due partecipazioni consecutive alla competizione.

Questa sarà la quinta stagione del Copenaghen in UEFA Champions League, tante partecipazioni quante le altre squadre danesi messe insieme (Aalborg BK 2, Brøndby 1, FC Midtjylland 1, FC Nordsjælland 1) riuscendo a superare il suo gruppo solo in uno dei quattro tentativi precedenti (2010/11).

L'FC Copenaghen non ha mai perso la prima partita della fase a gironi di UEFA Champions League, vincendone una e pareggiandone tre nelle quattro stagioni precedenti. Solo il Deportivo La Coruna (cinque) ha giocato più stagioni di Champions League senza mai perdere la prima partita di una stagione nella competizione.

Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 12 partite casalinghe della fase a gironi di UEFA Champions League (8V, 3N); precedente che risale alla scorsa stagione (1-3 contro l'Ajax)

Il Copenaghen ha perso solo una delle ultime 14 trasferte in tutte le competizioni europee (qualificazioni comprese – 8V, 5N) mentre risale al 2-0 del dicembre 2016 in casa del Club Brugge l’ultima vittoria esterna della squadra danese in UEFA Champions League.

Jess Thorup sarà il primo allenatore, dopo Stale Solbakken, a guidare il Copenaghen in UEFA Champions League. Gli allenatori danesi non hanno vinto nessuna delle ultime 19 partite della competizione vera e propria (5N, 14P); l’ultimo Allan Kuhn con l'Aalborg BK (vittoria contro il Celtic 2-1 nel novembre 2008).

Il 19enne Jude Bellingham ha collezionato 16 presenze in UEFA Champions League, solo Theo Walcott (17) tra i teenager inglesi ne ha giocate di più nella competizione. Nel frattempo, Bellingham potrebbe diventare il primo giocatore inglese a segnare in tre diverse stagioni di Champions League da teenager e il sesto di qualsiasi nazionalità a farlo, dopo Obafemi Martins, Karim Benzema, Bojan, Kylian Mbappé e Ansu Fati.

Marco Reus, capocannoniere di tutti i tempi del Borussia Dortmund nelle principali competizioni europee con 26 gol, ha segnato in entrambe le ultime due partite casalinghe del club in UEFA Champions League. Reus ha segnato in tre presenze casalinghe di fila solo una volta nella competizione (novembre 2014).

Dove vedere Borussia Dortmund-Copenaghen di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Copenaghen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Borussia Dortmund-Copenaghen è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Borussia Dortmund - Copenaghen tra Sky o Mediaset.

