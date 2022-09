LIVE LIPSIA - SHAKHTAR DONETSK 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Lipsia - Shakhtar Donetsk è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Shakhtar Donetsk sarà João Pinheiro coadiuvato da Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Lipsia-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Lipsia e Shakhar Donetsk non si sono mai incontrate in una partita ufficiale. L'unico precedente del Lipsia con squadre ucraine in Europa risale alle qualificazioni di Europa League 2018/19, quando eliminò lo Zorya Luhansk con un punteggio complessivo di 3-2.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo una delle 10 precedenti gare di Champions League contro squadre tedesche (4N, 5P): 3-2 in casa dell’Hoffenheim nel novembre 2018.

Il Lipsia parteciperà alla Champions League per la quinta stagione, le ultime quattro di fila. Il club tedesco ha superato la fase a gironi in due delle ultime tre edizioni, ma non nella scorsa.

Questa sarà la 17ª stagione dello Shakhtar Donetsk in Champions League, a un passo dal record ucraino, registrato dalla la Dinamo Kiev (18). Lo Shakhtar si è qualificato per ciascuna delle ultime sei edizioni del torneo, la sua migliore serie (sei anche tra il 2010/11 e il 2015/16).

Il Lipsia ha vinto entrambe le ultime due partite della scorsa Champions League; solo da marzo ad agosto 2020 il club tedesco ha vinto tre partite consecutive nella competizione.

Lo Shakhtar Donetsk non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di Champions League (3N, 4P). La scorsa stagione è stata la prima in assoluto in cui la squadra ucraina non è riuscita a vincere nessuna delle partite della fase a gironi in una stagione del torneo.

Il Lipsia ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (5V, 2N), sconfitta per 1-2 contro il Club Brugge nel settembre 2021.

Escludendo le autoreti, 86 dei 138 gol dello Shakhtar Donetsk in Champions League sono stati segnati da giocatori brasiliani (62%). Nessuna squadra ha avuto più reti realizzate da brasiliani nella storia della competizione (al pari del Barcellona).

La scorsa stagione, Christopher Nkunku (12 gol) ha superato Timo Werner ed Emil Forsberg (entrambi a 11) diventando il capocannoniere del Lipsia nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni). L'attaccante francese ha segnato sette gol in sei match nella scorsa edizione del torneo; prima era andato a bersaglio solo una volta in 18 gare giocate.

Timo Werner del Lipsia ha realizzato quattro gol nelle ultime quattro presenze in Champions League, tanti quanti nelle precedenti 14. Il tedesco ha segnato otto reti in 17 partite nella competizione con il Chelsea, ma oggi gioca di nuovo con il Lipsia, club con cui è andato a bersaglio sette volte in 14 presenze nella competizione.

Dove vedere Lipsia-Shakhtar Donetsk di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Lipsia-Shakhtar Donetsk è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023.

