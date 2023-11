Il Feyenoord nelle ultime cinque partite ha perso soltanto una volta in casa del Twente per 2-1, vincendo tutte le altre sfide. Ha totalizzato un totale di 12 gol, con soltanto 4 reti subite. L’avversario è temibile, ma alla portata della squadra di Sarri che con una vittoria darebbe un segnale importante in ottica Champions League.20:15

La Lazio sta vivendo un periodo altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite. Tra queste c’è proprio il 3-1 in Olanda contro il Feyenoord in una serata nera per la squadra biancoceleste. Nulla però è ancora detto in un girone che vede Feyenoord, Atletico Madrid e Lazio appaiate e tutte ancora in corsa per il passaggio del turno.20:15

Match fondamentale quello di stasera per la Lazio di Sarri che si trova attualmente in terza posizione, ma con una vittoria potrebbe scavalcare proprio la squadra olandese.20:14

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Feyenoord? La gara tra Lazio e Feyenoord si giocherà martedì 7 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Lazio - Feyenoord? L'arbitro del match sarà Szymon Marciniak Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Feyenoord sarà Tomasz Kwiatkowski Dove si gioca Lazio - Feyenoord? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Feyenoord? Stadio Olimpico Chi trasmette la partita Lazio - Feyenoord? La partita tra Lazio e Feyenoord verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Arena

PREPARTITA

Lazio-Feyenoord è valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak uno degli arbitri più importanti d’Europa, noto anche per aver diretto l’ultima finale di Champions.

Dopo le prime tre giornate la Lazio si trova al terzo posto nel girone E con 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio e 1 sconfitta) preceduto proprio dall’avversario di giornata, il Feyenoord a quota 6 e dall’Atletico a quota 5 e seguito dal solo Celtic a 1 punto. Avversario di stasera il Feyenoord di Rotterdam, squadra olandese che più che per il gioco totale è famosa in tutta Europa per le malefatte della sua tifoseria organizzata. Nell’ultima partita tra le due squadre, giocata due settimane fa, gli olandesi si sono imposti per 3-1 con una doppietta di Gimenez e il gol di Zerrouki, per i biancocelesti il gol di Pedro nei minuti finali. Non sono mancate polemiche per l’arbitraggio e il clima di provocazione continua.

Per il match di stasera Sarri dovrebbe recuperare il tandem offensivo Immobile-Zaccagni, mentre in difesa stante l’assenza di Casale, Patric dovrebbe agire da centrale accanto a Romagnoli.

Probabili formazioni Lazio-Feyenoord

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Luis Alberto, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieunwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. All: Slot

Dove vedere Lazio-Feyenoord in diretta TV e streaming

Lazio-Feyenoord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 7 novembre. In TV il match sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky. In streaming la partita sarà trasmessa da Now TV e Mediaset Infinity +.