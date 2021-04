Le scelte di Pochettino: Mbappé guida l'attacco, alle sue spalle Draxler, Neymar e Di Maria. Pereira e Gueye in mediana. Out Icardi, Verratti e Florenzi, squalificato Paredes.20:15

Le scelte di Flick: out Lewandowski, in attacco spazio a Choupo-Moting, Muller trequartista, Sané e Coman gli esterni offensivi. Pavard ed Hernandez i terzini.19:52

PREPARTITA

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain è valevole per l'andata dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 7 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di Monaco.

Arbitro di Bayern Monaco - PSG sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Il Bayern Monaco nella fase a gironi ha incontrato Atletico Madrid, Salisburgo e Lokomotiv Mosca superando il girone A al primo posto con 16 punti, mentre il PSG ha vinto il girone H con 12 punti. Negli ottavi di finale il Bayern Monaco ha battuto agevolmente la Lazio di Inzaghi vincendo in trasferta per 4-1 ed in casa per 2-1, mentre il PSG ha demolito il Barcellona di Messi vincendo 4-1 in trasferta e pareggiando 1-1 in casa.

Si tratta senza dubbio della partita più affascinante dei quarti di finale che vede di fronte le due finaliste dello scorso anno. Sarà anche la sfida tra i due attacchi più prolifici della Champions League. Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Lewandowski che verrà sostituito da Gnabry supportato da Sané e Coman esterni con Müller trequartista. Il PSG dovrà invece fare a meno degli italiani Verratti e Florenzi entrambi positivi al COVID-19 ma con attacco stellare: Mbappé, Di Maria e Neymar a supporto di Kean.

Dove vedere Bayern Monaco-Paris Saint-Germain

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 aprile.