Ajax - Rangers è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 18:45 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Rangers sarà Tobias Stieler coadiuvato da Christian Gittelmann e Eduard Beitinger. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Ajax-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L’Ajax ha vinto tutti i quattro precedenti ufficiali contro i Rangers, ottenendo il successo andata e ritorno nella Supercoppa europea del gennaio 1973 e nella fase a gironi della Champions League 1996/97.

Le quattro sconfitte dei Rangers in quattro sfide contro l’Ajax è il proprio peggior bilancio con il 100% di sconfitte in tutte le competizioni europee, mentre solo contro il Besiktas (sei su sei) l’Ajax ha vinto di più col 100% di successi.

I Rangers hanno vinto le ultime due trasferte contro squadre olandesi in tutte le competizioni, compreso l’1-0 in casa del PSV per qualificarsi a questa edizione della Champions League. In precedenza, avevano ottenuto il successo solamente due volte in nove partite in Olanda (2N, 5P).

L’Ajax ha vinto tutte le sei partite della fase a gironi nella scorsa Champions League, dopo essere stato eliminato a questo punto della competizione nelle due stagioni precedenti. Nelle sei sfide dei gironi ha segnato 20 gol, il proprio record storico nella competizione.

I Rangers hanno vinto solo il 19% delle proprie partite in Champions League (12 su 62), la seconda percentuale più bassa tra le formazioni con almeno 50 gare all’attivo (Anderlecht 17%). La squadra scozzese parteciperà per la prima volta dalla stagione 2010/11.

I Rangers hanno superato la fase a gironi solamente una volta nelle 10 partecipazioni alla Champions League, nel 2005/06. Nonostante questo, sono imbattuti nella prima partita del girone in tutte le ultime sei partecipazioni (4V, 2N).

Durante il suo periodo da allenatore al Feyenoord, il tecnico dei Rangers Giovanni van Bronckhorst ha vinto solo due delle 10 sfide contro l’Ajax in tutte le competizioni (2N, 6P), perdendo in tutte le quattro trasferte alla Johann Cruyff Arena.

Il tecnico dei Rangers Giovanni van Bronckhorst ha perso cinque delle sei partite da allenatore in Champions League (col Feyenoord nel 2017/18), vincendo solo 2-1 contro il Napoli.

L’attaccante dell’Ajax Steven Bergwijn non ha mai trovato il gol in 28 presenze nelle maggiori competizioni europee (qualificazioni escluse), tra Champions League (13 partite), Europa League (13) e Conference League (due).

Escludendo le qualificazioni, James Tavernier dei Rangers ha segnato sette gol nelle ultime nove presenze nelle competizioni europee. Nella scorsa Europa League, persa in finale, è stato il miglior marcatore dei Rangers.

