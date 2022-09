LIVE BARCELLONA - VIKTORIA PLZEN 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Barcellona - Viktoria Plzen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 21:00 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Viktoria Plzen sarà Lawrence Visser coadiuvato da Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Barcellona-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la terza sfida tra Barcellona e Viktoria Plzeň in una competizione europea, con i catalani che hanno vinto 2-0 (in casa) e 4-0 (in trasferta) nella fase a gironi di Champions League nel 2011/12.

Il Viktoria Plzeň ha vinto solo una delle otto precedenti gare contro squadre spagnole in competizioni europee (1N, 6P), mentre l'unica vittoria è arrivata in Europa League contro l'Atlético Madrid nel 2012/13. Ha perso tutte e quattro le partite giocate in Champions League contro formazioni spagnole con uno score complessivo di 13-1.

Nelle due precedenti sfide tra Barcellona e Viktoria Plzeň in Champions League, gli spagnoli hanno avuto una media del 76% di possesso palla, effettuando 36 tiri (16 in porta) e subendone solo quattro (uno in porta).

Questa sarà la prima partita del Viktoria Plzeň in Champions League dal dicembre 2018: vittoria per 2-1 sulla Roma. La squadra ceca ha vinto le ultime due partite nella competizione, tante vittorie quante nelle precedenti 16 (3N, 11P).

Il Barcellona ha perso la prima gara della fase a gironi di Champions League in una delle ultime 23 partecipazioni (17V, 5N), proprio nella scorsa stagione (0-3 vs Bayern Monaco al Camp Nou).

Per la prima volta il Viktoria Plzen apre una stagione di Champions League in trasferta e non ha mai vinto nelle ultime tre partite (2N, 1P – 1-1 vs Bate Borisov nel 2011/12, 0-3 vs Manchester City nel 2013/14 e 2-2 vs CSKA Mosca nel 2018/19).

L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski è il miglior marcatore in Champions League nelle ultime tre stagioni (33 gol in 26 partite). Dovesse segnare in questa partita, sarebbe solo il terzo giocatore ad andare in gol sia con Barcellona che con Bayern Monaco nella competizione, dopo Mark van Bommel e Philippe Coutinho.

Robert Lewandowski ha segnato nove gol in cinque partite casalinghe con il Bayern Monaco nella scorsa Champions League – solo due giocatori hanno segnato di più in casa in una singola stagione della competizione (11 – Cristiano Ronaldo nel 2015/16 e Mario Gomez nel 2011/12).

Ansu Fati ha preso parte a quattro gol in quattro partite da titolare con il Barcellona in Champions League (2 gol, 2 assist), tre dei quali al Camp Nou.

Tomas Chory ha preso parte direttamente a quattro gol nelle sei partite dei preliminari di questa Champions League (2 gol, 2 assist), più di ogni altro giocatore del Viktoria Plzen.

Dove vedere Barcellona-Viktoria Plzen di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

