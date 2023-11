PREPARTITA

Napoli-Union Berlino è valevole per la quarta partita della fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 18.45 allo stadio Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli-Union Berlino è l’olandese Makkelie coadiuvato dai connazionali Steegstra e de Vries. Al VAR invece c’è Ruperti, sempre olandese.

Dopo le prime tre partite la classifica del Girone C dice: Real Madrid 9 punti, Napoli 6, Sporting Braga 3, Union Berlino 0. La partita di stasera potrebbe concretamente dare al Napoli il lasciapassare per gli ottavi: dando per scontata infatti la sconfitta dei portoghesi del Braga contro il Real, una vittoria interna degli azzurri contro i disastrosi tedeschi, consentirebbe a Garcia e co, di affrontare le ultime due partite forti di un vantaggio di 6 punti, che potrebbero essere 3 nella sfida finale contro il Braga che a questo punto dovrebbe vincere a Napoli segnando un po’ di gol. Nulla è impossibile, ma oggettivamente il Napoli sembra essere messo molto molto bene. Non deve però commettere l’errore di sottovalutare l’Union Berlino, anche se in questo momento appare essere una delle più scarse in assoluto della fase finale della Champions. Come noto, la squadra tedesca di Bonucci e Gosens, viene da una serie impressionante di 12 sconfitte consecutive, è stata anche derisa dai propri tifosi e non sembra ancora in grado di vedere la luce in fondo al tunnel.

Per il match di stasera Garcia sembra intenzionato a schierare la squadra con il consueto 4-3-3 con un attacco leggero, stante l’assenza di Osimhen: Politano-Raspadori-Kvara. Natan dovrebbe confermarsi centrale accanto a Rrahmani, centrocampo scudetto Anguissa-Zielinski-Lobotka. Nell’Union Berlino ci sono almeno due volti notissimi al calcio italiano: in mezzo alla difesa niente meno che Leonardo Bonucci e sulla fascia sinistra l’ex Inter Robin Gosens.

Probabili formazioni Napoli-Union Berlino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Rudi Garcia

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. All.: Fischer.

Dove vedere Napoli-Union Berlino in diretta TV e streaming

Napoli-Union Berlino si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20.30 (mezz’ora prima del fischio d’inizio) del 24 ottobre. In TV il match è trasmesso in diretta su Sky Sport e Infinity+ con relative app e piattaforme streaming.