Rigore per Sporting Braga. Cristián Borja e'stato atterrato in area di rigore.21:04

Rigore concesso da Lucas Vázquez (Real Madrid) per un fallo in area.21:04

PREPARTITA

Real Madrid - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Sporting Braga sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Real Madrid-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Real Madrid ha vinto la sfida precedente con il Braga in questa Champions League per 2-1 nonostante i portoghesi abbiano tirato di più (16 a 13), toccato più palloni in area avversaria (33 a 28) e registrato un indice xG più alto (1,54 contro 0,89) nel corso del match.

Tra le squadre che hanno affrontato per la prima volta il Real Madrid fuori casa in una competizione europea, solo una delle ultime 18 è riuscita a vincere il match (1N, 16P): lo Sheriff Tiraspol nel settembre 2021 (2-1).

Il Real Madrid non ha mai perso in casa contro una squadra portoghese in una competizione europea, vincendo nove dei 10 precedenti incroci (1N). L'unica squadra portoghese ad aver evitato la sconfitta in trasferta contro i Blancos è il Porto, che ha pareggiato 1-1 nella fase a gironi della Champions League 2003-2004.

Questa sarà solo la seconda partita in trasferta del Braga contro una squadra spagnola in una grande competizione europea: la precedente è terminata con una sconfitta per 2-0 in Coppa UEFA a Siviglia nel novembre 2006.

Dopio una sconfitta con il Chelsea nel novembre 2022, il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Champions League (7V, 1N),. L'ultima squadra ospite a non subire reti in trasferta contro i Blancos è stata il CSKA Mosca nel dicembre 2018: da allora, il Real Madrid ha segnato in 24 partite casalinghe consecutive (media di 2,2 reti a match).

Dopo la vittoria per 3-2 contro l'Union Berlino nella prima giornata di questa fase a gironi il Braga potrebbe centrare due vittorie consecutive in trasferta nelle principali competizioni europee per la prima volta da settembre-dicembre 2019 (una serie di tre in Europa League nella circostanza). I portoghesi non hanno mai trovato il successo due volte di fila in trasferta in Champions League.

Jude Bellingham potrebbe diventare il primo giocatore del Real Madrid nella storia delle coppe europee e Champions League a segnare in ognuna delle sue prime quattro presenze con il club spagnolo. L'inglese ha realizzato tre reti in tre partite nel torneo in corso: tra i giocatori sotto i 21 anni solo Rodrygo nel 2019-20 (4) e Raúl nel 1995-96 (6) hanno segnato di più per i Blancos in una singola edizione della competizione.

Álvaro Djaló ha segnato l'unica rete del Braga nel match di andata contro il Real Madrid, peraltro il suo primo gol in Champions League. Lo spagnolo è l'unico giocatore europeo non portoghese che è andato in gol per il club nella competizione.

Dall'inizio della scorsa edizione della Champions League, nessun giocatore è stato coinvolto in più sequenze con palla in movimento terminate con un gol (16) di Vinícius Júnior. Solo Erling Haaland (16,2), inoltre, ha un totale di Expected Goals da sequenze con palla in movimento superiore a quello del brasiliano (15,4) nel periodo.

Bruma ha preso parte a tre gol in tre partite del Braga in Champions League in questa stagione (due gol, un assist), il massimo tra i giocatori del club portoghese: Bruma ha segnato una rete e fornito un passaggio vincente nell’ultima uscita esterna del club nella competizione.

