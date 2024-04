Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Emirates Stadium

Città: London

Capienza: 60272 spettatori17:33

È arrivato finalmente il momento per i quarti di finale di Champions League: all'Emirates Stadium di Londra l'Arsenal di Arteta ospita il Bayern Monaco di Tuchel.17:33

Gli inglesi, primi in classifica in Premier a parimerito con il Liverpool, arrivano dalla netta vittoria per 3-0 sul Brighton; tedeschi che non stanno vivendo il loro miglior momento, distanziati di ben 16 punti dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e reduci da due sconfitte.17:37

Sono ufficiali le formazioni del match: ARSENAL (4-3-3), Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Martinelli. A disposizione: Ramsdale, Hein,Tomiyasu, Zinchenko, Elneny, Partey, Fabio Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Jesus, Nelson, Nketiah.20:01

La formazione del BAYERN MONACO: (4-2-3-1), Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Kane. A disposizione: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro, Mazraoui, Pavlovic, Müller, Zaragoza, Coman, Tel, Choupo-Moting.20:03

Arteta opta per l'ex Spezia Kiwior come terzino sinistro, panchina per Zinchenko e Tomiyasu. In attacco, Martinelli e non Gabriel Jesus, con Saka e Havertz a completare il reparto.20:05

Tuchel schiera Davies a sinistra al posto di Guerreiro, confermato il resto dell'undici pronosticato alla vigilia con Kane supportato da Sané, Musiala e Gnabry. Con Kimmich a destra, Laimer in mediana con Goretzka.20:06

Ricordiamo che l’Arsenal ha perso le ultime tre partite contro il Bayern Monaco con lo stesso punteggio: 5-1 (tutte e tre in Champions League), lo scarto maggiore fatto registrare in un singolo match dal club in competizioni europee (quattro gol). L'incontro più recente tra le due formazioni nel marzo 2017 è stata anche la sconfitta più pesante dell'Arsenal all'Emirates Stadium in qualsiasi competizione.20:08

Dirige il match l'arbitro svedese Glenn Nyberg.20:08

1' INIZIA ARSENAL - BAYERN MONACO! Primo pallone per i bavaresi.21:01

2' Subito il pressing alto dell'Arsenal, Bayern che non si fa intimorire ed esce palla al piede.21:03

3' Bayern che invece non pressa, ma attende nella propria metá campo.21:04

4' Saliba cerca il lancio lungo per White, palla che termina a lato.21:04

5' Laimer lancia Musiala, il talento del Bayern non controlla in area.21:06