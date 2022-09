Rigas Futbola Skola

(5) PETER HARING (C)

(39) FINLAY POLLOCK (C)

(7) JORGE GRANT (C)

(14) CAMERON DEVLIN (C)

(16) ANDREW HALLIDAY (C)

(99) GLEBS ZALEIKO (C)

(14) RENARS VARSLAVANS (C)

(25) PETR MARES (C)

(24) TOMISLAV SARIC (C)

(66) JOVAN VLALUKIN (C)

(28) STEFAN PANIC (C)

Heart of Midlothian

Tiro parato. Emerson Deocleciano (Rīgas FS) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stefan Panic.21:02

Tiro parato. Josh Ginnelly (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Andrew Halliday.21:04

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Pavels Steinbors (Rīgas FS).21:04

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Petr Mares (Rīgas FS).21:07

Fallo di Alex Cochrane (Heart of Midlothian).21:08

Alex Cochrane (Heart of Midlothian) e' ammonito per un brutto fallo.21:08

Fuorigioco. Emerson Deocleciano(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Andrej Ilic e' colto in fuorigioco.21:08

Tiro respinto. Josh Ginnelly (Heart of Midlothian) un tiro di destro da centro area. Assist di Stephen Kingsley con cross.21:09

Fallo di Craig Halkett (Heart of Midlothian).21:14

Cameron Devlin (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

Fallo di Cameron Devlin (Heart of Midlothian).21:15

Craig Halkett (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

Sostituzione, Heart of Midlothian. Lewis Neilson sostituisce Craig Halkett per infortunio.21:21

Josh Ginnelly (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

Calcio d'angolo, Rīgas FS. Calcio d'angolo causato da Michael Smith (Heart of Midlothian).21:27

Tiro parato. Andrew Halliday (Heart of Midlothian) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Josh Ginnelly con cross.21:30

Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

Tiro parato. Andrew Halliday (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Cochrane.21:36

Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

Fuorigioco. Alex Cochrane(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Jorge Grant e' colto in fuorigioco.21:38

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Jovan Vlalukin (Rīgas FS).21:40

Rigore concesso da Elvis Stuglis (Rīgas FS) per un fallo di mano in area.21:41

Gol! Rīgas FS 0, Heart of Midlothian 1. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:42

Fallo di Michael Smith (Heart of Midlothian).21:44

Fallo di mano di Lawrence Shankland (Heart of Midlothian).21:45

Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e' ammonito.21:45

Tentativo fallito. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Josh Ginnelly.21:47

Primo tempo terminato, Rīgas FS 0, Heart of Midlothian 1.21:48

Inizia il Secondo tempo Rīgas FS 0, Heart of Midlothian 1.22:04

Jorge Grant (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

Fallo di Barrie McKay (Heart of Midlothian).22:06

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Petr Mares (Rīgas FS).22:07

Tentativo fallito. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Barrie McKay.22:08

Calcio d'angolo, Rīgas FS. Calcio d'angolo causato da Josh Ginnelly (Heart of Midlothian).22:10

Calcio d'angolo, Rīgas FS. Calcio d'angolo causato da Lewis Neilson (Heart of Midlothian).22:11

Alex Cochrane (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Elvis Stuglis (Rīgas FS).22:13

Fuorigioco. Stefan Panic(Rīgas FS) prova il lancio lungo, ma Andrej Ilic e' colto in fuorigioco.22:14

Fuorigioco. Andrew Halliday(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Lawrence Shankland e' colto in fuorigioco.22:20

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Vitalijs Jagodinskis (Rīgas FS).22:21

Tentativo fallito. Jorge Grant (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:22

Josh Ginnelly (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

Sostituzione, Heart of Midlothian. Peter Haring sostituisce Jorge Grant.22:28

Fallo di mano di Craig Gordon (Heart of Midlothian).22:32

Craig Gordon (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo di mano.22:32

Calcio d'angolo, Rīgas FS. Calcio d'angolo causato da Andrew Halliday (Heart of Midlothian).22:34

Tiro parato. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Josh Ginnelly.22:34

Tiro parato. Stephen Kingsley (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:34

Calcio d'angolo, Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da Pavels Steinbors (Rīgas FS).22:34

Tiro parato. Andrew Halliday (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Barrie McKay.22:36

Josh Ginnelly (Heart of Midlothian) e' ammonito.22:37

Sostituzione, Heart of Midlothian. Stephen Humphrys sostituisce Josh Ginnelly.22:37

Sostituzione, Heart of Midlothian. Alan Forrest sostituisce Lawrence Shankland.22:37

Alan Forrest (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

Stefan Panic (Rīgas FS) e' ammonito per un brutto fallo.22:38

Tiro respinto. Stephen Humphrys (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cameron Devlin.22:40

Fuorigioco. Stephen Humphrys(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Michael Smith e' colto in fuorigioco.22:40

Fallo di Peter Haring (Heart of Midlothian).22:41

Peter Haring (Heart of Midlothian) e' ammonito per un brutto fallo.22:41

Fallo di Lewis Neilson (Heart of Midlothian).22:44

Cameron Devlin (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

Fallo di Stephen Humphrys (Heart of Midlothian).22:47

Alex Cochrane (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

Gol! Rīgas FS 0, Heart of Midlothian 2. Alan Forrest (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cameron Devlin in seguito a un contropiede.22:51

Secondo tempo terminato, Rīgas FS 0, Heart of Midlothian 2.22:53

Incontro terminato, Rīgas FS 0, Heart of Midlothian 2.22:53

PREPARTITA

Rigas Futbola Skola - Heart of Midlothian è valevole per la Fase a gironi della competizione Conference League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.

Dove vedere Rigas Futbola Skola-Heart of Midlothian di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Rigas Futbola Skola-Heart of Midlothian si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Il calendario completo di Conference League