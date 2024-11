The New Saints

The New Saints

Fallo di Ash Baker (The New Saints).19:17

Fallo di Ash Baker (The New Saints).19:14

Tentativo fallito. Ash Baker (The New Saints) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joshua Daniels con cross.19:13

Calcio d'angolo, Djurgården. Calcio d'angolo causato da Daniel Davies (The New Saints).19:11

Tentativo fallito. Ash Baker (The New Saints) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:08

Jordan Williams (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

Daniel Davies (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

Fallo di Josh Pask (The New Saints).19:03

Calcio d'angolo, Djurgården. Calcio d'angolo causato da Josh Pask (The New Saints).18:59

Fallo di Daniel Williams (The New Saints).18:53

Ash Baker (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52

Daniel Redmond (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

PREPARTITA

The New Saints - Djurgården è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio The Croud Meadow di Shrewsbury.

Arbitro di The New Saints - Djurgården sarà Philip Farrugia. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Dove vedere The New Saints-Djurgården di Conference League 2024/2025, in diretta tv e streaming

The New Saints-Djurgården si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Il calendario completo di Conference League