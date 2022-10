LIVE SILKEBORG IF - FCSB 2-0 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Silkeborg IF

(80) EDUARD RADASLAVESCU (C)

(30) ALEXANDRU MUSI (C)

(10) OCTAVIAN POPESCU (C)

(13) ANDREI DUMITER (C)

(20) MARCO DULCA (C)

(11) DAVID MICULESCU (C)

(26) RAZVAN OAIDA (C)

(17) MADS LARSEN (C)

(22) ROBERT GOJANI (C)

(24) ANDREAS OGGESEN (C)

(18) ANDERS DAHL (C)

(21) ANDERS KLYNGE (C)

(8) STEFÁN THÓRDARSON (C)

(14) MARK BRINK (C)

Silkeborg IF

Gol! Silkeborg 2, Steaua Bucarest 0. Kasper Kusk (Silkeborg) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Jørgensen.18:53

Gol! Silkeborg 1, Steaua Bucarest 0. Anders Klynge (Silkeborg) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sebastian Jørgensen con cross.18:48

PREPARTITA

Silkeborg IF - FCSB è valevole per la Fase a gironi della competizione Conference League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio .

Dove vedere Silkeborg IF-FCSB di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Silkeborg IF-FCSB si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Il calendario completo di Conference League