LIVE MILAN - INTER 0-0 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lancio in avanti di Barella per Dzeko che quasi si libera dei difensori rossoneri, ma Maignan esce e blocca il pallone.21:05

Calhanoglu fa finta di calciare sulla tre quarti e serve in profondità Dzeko, difesa del Milan ancora attenta in copertura.21:07

OCCASIONE MILAN! Handanovic mette in difficoltà Brozovic con un passaggio corto, Saelemaekers ne approfitta conquistando il possesso e tirando in porta, il portiere nerazzurro si stende e respinge.21:12

Non c'è break nel match. Rafael Leao conquista palla sulla trequarti, si gira dal limite e tira in porta sbagliando completamente la traiettoria del tiro.21:29

39'

OCCASIONE MILAN! Ottima iniziativa a destra di Saelemaekers che mette al centro per Krunic che in area si gira e tira, ma per pochissimo non trova lo specchio.21:42