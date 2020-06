LIVE NAPOLI - JUVENTUS 0-0 COPPA ITALIA 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(46) ZANIMACCHIA (C)

(38) MURATORE (C)

(33) BERNARDESCHI (C)

(25) RABIOT (C)

(8) RAMSEY (C)

(11) DOUGLAS COSTA (C)

(14) MATUIDI (C)

(5) PJANIC (C)

(30) BENTANCUR (C)

(12) ELMAS (C)

(5) ALLAN (C)

(4) DEMME (C)

(8) FABIAN RUIZ (C)

(20) ZIELINSKI (C)

In tribuna d'onore anche De Laurentiis, Agnelli e i rispettivi staff dirigenziali20:30

Entrano arbitri e giocatori, si comincia in uno stadio quasi completamente vuoto. In tribuna c'è però il ct Roberto Mancini (circondato da seggiolini vuoti)20:30

Khedira non compare neanche in panchina: il giocatore ha riportato un problema muscolare nell'ultimo allenamento e sarà valutato giovedì20:30

Meret tra i pali del Napoli invece dello squalificato Ospina, in attacco c'è il tridente Callejon-Mertens-Insigne. A centrocampo riecco Fabian Ruiz, con lui Demme e Zielinski.20:30

Commento in diretta

PREPARTITA

Napoli - Juventus è valevole per la finale della Coppa Italia 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 17 giugno alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro dell'incontro sarà Doveri coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Alassio, mentre al VAR ci sarà Irrati.

Il Napoli arriva in finale dopo aver eliminato l'Inter (pareggio 1-1 al San Paolo) grazie ad un gol di Mertens dopo una fantastica azione del suo capitano Insigne. Per la finale mister Gattuso recupera tre pedine importanti: Mario Rui, Fabian Ruiz e Callejon. In difesa dovrebbero giocare Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly ed il rientrante Mario Rui, a centrocampo Demme, Zielisnki e Fabian Ruiz mentre l'attacco dovrebbe essere affidato al tridente classico Insigne, Mertens, Callejon.

La Juventus invece arriva in finale dopo aver eliminato il Milan, dopo un brutto pareggio, con rigore sbagliato di Cristiano Ronaldo, all'Allianz Stadium di Torino. Mister Sarri si affiderà a Danilo e Alex Sandro sugli esterni, de Ligt e Bonucci centrali, a centrocampo dubbio Khedira - Pjanic uno dei quali affiancherà la coppia Matuidi e Bentancur. In attacco Cristiano Ronaldo e Dybala confermati con a supporto probabilmente Cuadrado.

Probabili formazioni:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

Juventus: Buffon, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri



Dove vedere Napoli - Juventus di Coppa Italia 2019/2020, in diretta tv e streaming

Napoli - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 17 giugno.

La partita sarà anche trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai: match visibile anche su laptop, smartphone e tablet attraverso il servizio Rai Play.

